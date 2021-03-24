想「禁AZ疫苗出口」…歐盟放話了　德國總理梅克爾力挺

▲ AZ疫苗。（圖／路透）



文／中央社

歐盟執委會主席范德賴恩日前揚言，若歐盟無法優先獲得配送，將禁止阿斯特捷利康藥廠在歐盟境內生產的AZ疫苗出口。德國總理梅克爾今天表態支持范德賴恩。

25日舉行的歐盟峰會將討論阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與歐盟因AZ疫苗而日益加劇的齟齬，梅克爾今天對此表示：「我支持歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），我們跟阿斯特捷利康藥廠間有問題。」

歐盟官員不滿英國和瑞士合資的阿斯特捷利康對英國可完全履約，對歐盟卻供應不足。

范德賴恩20日措詞強硬提醒阿斯特捷利康：「我們有禁止按計畫出口的選項，這就是告訴阿斯特捷利康（AstraZeneca）：在你開始交貨給其他國家前，得優先履行與歐盟的合約。」

范德賴恩說，阿斯特捷利康原本承諾，今年第一季要供應歐盟9000萬劑疫苗，目前僅供應30%。

歐盟指控英國，為了成功接種疫苗，執行只做不說的出口禁令，英國首相強生（Boris Johnson）領導的政府強烈否認。

針對歐盟揚言禁止AZ疫苗自歐盟出口，英國也予以警告。

梅克爾說，她和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與強生已討論這項爭議，本週稍晚舉行的歐盟峰會將磋商這個議題。

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