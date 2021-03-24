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西班牙解除英國入境禁令！英國最快5月允許出國旅行

▲西班牙,帕爾瑪,機場,新冠肺炎。（圖／路透）

▲西班牙預計在30日解除英國入境禁令。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合報導

為了防範英國變種病毒入侵，西班牙政府自去年12月底暫停入境航班，22日宣布從3月30日起取消英國的入境禁令。不過由於英國政府仍禁止出國旅遊，預計在4月評估，最快5月17日開放一般出境。

根據《路透》報導，西班牙自去年12月底以來，除了特殊事因，所有航班都暫停，只允許國民或西班牙居民從英國入境，如今宣布30日起取消對英國的入境禁令。不過由於因為英國尚未允許出國旅行，短時間內對復甦西班牙旅遊業的影響並不大。

英國政府目前仍禁止出國，並打算訂下正式罰則，居民如果沒有正當理由出國，將會被開罰5000英鎊（約新台幣19.7萬元），該項政策預計會在25日表決，29日生效。

▲▼輝瑞疫苗首批已送抵西班牙，第一波接種作業預計對約5000人實施注射。（圖／路透）

▲西班牙已開始施打疫苗。（圖／路透）

歐洲各國幾乎已開始施打疫苗，但進度緩慢，近期新冠肺炎確診案例又有飆升的現象，如法國，為了防堵疫情再度延燒，宣布了新的封城計畫。英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，政府原訂4月會評估是否開放出國旅行，順利的話最快就是5月17日。

由於變種病毒的影響仍然劇烈，西班牙政府發言人蒙特羅（Maria Jesus Montero）在記者會中表示，原定對南非和巴西限制航班到3月30日，將會延長至4月13日，但對英國將會解除禁令。

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