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上萬張偽造「疫苗接種卡」在暗網出售　AZ接種卡1張只要3萬

▲▼英國民眾接種疫苗後可拿到一張NHS核發的證明卡。（圖／路透）

▲暗網開始出售偽造的疫苗接種卡。圖為英國民眾接種疫苗後的NHS證明卡。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

隨著疫苗的量產，世界各國的防疫開始進入「疫苗接種競賽」階段，力拚率先群體免疫，加速對內與對外開放的速度，不過美國一份報告指出，暗網上現在有出現業者販售偽造的疫苗種卡，例如1張AZ疫苗的接種卡，可以出售1000美元 （約新台幣2.8萬元）不但要價不算特別昂貴，對於已經厭倦封城的人， 也相當具有吸引力。

根據CNN報導，網絡安全公司Check Point Software的安全研究人員表示，已經找到了這拱不同品牌的疫苗接種卡，例如最高價的是AZ和嬌生疫苗，一張要價1000美元，以及其他品牌接種卡至少20份，每份200美元。

暗網是網路的一部分，但是無法在一般的搜尋引擎發現，一般的網路罪犯經常販售偽造的信用卡、毒品、武器等，但現在經常出現與新冠肺炎相關的非法交易資源。

Check Point Software的發言人指出，目前還無法確定暗網上的疫苗交易，是否為真的疫苗，但包裝和醫療證明書，看起來似乎像是「合法的」，過去3個月，暗網上的疫苗交易數量，成長了300%，同時也製造出接種證明，模仿原廠的方式打印，買方只要在證明書上，提供他想要的名稱與日期，賣方就可以依照這個方式，在證明書上做出相應的內容。

▲▼ 匈牙利布達佩斯Del-Pest中央醫院，該院醫師克特茲（Adrienne Kertesz）成為匈牙利第一位接種疫苗的人。（圖／路透）

▲各國開始施打疫苗，但是有些國家疫苗取得緩慢，未必所有人都能接種。（圖／路透）

現在這些偽造的證明書，正提供給需要登機、過境、開始找新工作，或是其他需要疫苗接種證明才能活動的人。

假的疫苗接踵卡右上角，會CDC的標誌與老鷹的圖像，看起來幾可亂真， Check Point Software發言人表示，該公司估計有能力做出上萬張假的疫苗接種卡。

ABI Research網絡安全負責人門汀（Michela Menting）表示，這種圍繞著疫苗的非法交易是不可避免的，不是每個人都能夠接種到疫苗，有些國家取得疫苗的速度很慢，但是人們對於封城和宵禁感到厭倦，如果能夠輕易取得這些假證明，來規避這些限制，那麼這些非法交易的市場就會隨之興起。

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