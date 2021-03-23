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月初才爆炸！SpaceX「星艦」樣板船最快24日再升空　挑戰完美落地

▲▼SpaceX的星艦（Starship）樣板飛船SN11預計最快在24日前挑戰升空後完美降落地面。（圖／翻攝自YouTube／NASASpaceflight）

▲樣板飛船SN11預計最快在24日前挑戰升空後完美降落地面。（圖／翻攝自YouTube／NASASpaceflight）

記者郭家榮／綜合報導

科技狂人馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索技術公司「SpaceX」，屢次發射星艦（Starship）樣板飛船，卻又屢次降落失敗後，預計最快於24日發射星艦「SN11」，再度挑戰「完美落地」的目標。

綜合媒體報導，本（3）月初SpaceX成功發射星艦樣板飛船「SN10」，期望能夠成功降落，不過SN在降落數分鐘後突然起火爆炸，整艘飛船被炸飛再重摔成廢鐵。

美東時間22日上午，SpaceX位在靠近墨西哥灣的南德州工廠進行了SN11靜態點火測試（Static Fire Test），意味著即將讓不鏽鋼製的SN11再度升空到6.2英里處（約10公里）。根據當地的封路通知，這次的挑戰最快會在當地時間24日週三進行。

SpaceX計畫建造「星際飛船」，能夠將人和貨物都載到月球、火星，甚至是其他遙遠的目的地，飛船主體就是約50公尺長的「星艦」，搭配巨型的推進器。

過去幾個月裡，3架星艦樣板船「SN8」、「SN9」和「SN10」都成功完成飛行任務，但SN8和SN9在降落著地時就爆炸，SN10則是降落地面後數分鐘爆炸，距離完美落地只差一步之遙。馬斯克近期曾表示，SpaceX計畫在今年讓「星艦」進行軌道飛行測試，期望在2023年前能夠完整運作「飛船+火箭」的升空組合。

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