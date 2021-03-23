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亞裔女搭地鐵遇白人男「掏槍」！　下秒狂撒尿濺她全身

▲▼紐約,地鐵,撒尿,亞裔,白人。（圖／翻攝自IG／asianfeed ）

▲白人男子上車後對著陳凱西撒尿。（圖／翻攝自IG／asianfeed ）

記者陳怡靜／綜合報導

美國紐約25歲亞裔女子陳凱西（Kathy Chen）20日搭乘地鐵時，旁邊突然挨近一名白人男子，當眾脫褲「掏槍」對著她撒尿，噴得她全身和包包都是尿液，嚇得連忙報警。陳凱西表示，當下她十分害怕，周遭還有其他乘客，卻沒有人願意挺身而出幫忙。

綜合外媒報導，陳凱西20日獨自乘坐開往皇后區的地鐵時，突然一名年約60歲、身高約180公分的白人男子，身穿全黑還戴著黑色口罩。男子上車後，和她距離非常近，讓她感到相當不適，連忙往右邊靠，這時男子竟公然脫褲，掏出生殖器對準她小便，害她的外套和包包都被尿液潑濺。

陳凱西表示，當下她和男子四目相交，並質問對方「你當真嗎？」但他卻面無表情，一句話也沒說。當時車上還有其他乘客，但他們都只是盯著看，沒有人出聲制止或上前幫忙。陳凱西也說，當下她實在太害怕，一路坐到最後一站才下車報警，她也拍下男子撒尿的畫面。

▲▼紐約,地鐵,撒尿,亞裔,白人。（圖／翻攝自IG／asianfeed ）

▲車廂地上留有一灘尿液。（圖／翻攝自IG／asianfeed ）

所幸，車廂內一名乘客錄下了整起事發經過，提供她做為證據，但目前紐約警方尚未將該名男子逮捕歸案。警方表示，在仇視亞裔犯罪激增的背景下，這起事件尚未能斷定是「仇恨犯罪」。

對此，大都會運輸局（MTA）發言人柏曼（Andrei Berman）痛批，男子的行徑「極為噁心」，一定會全力配合調查單位，將嫌犯繩之以法，「對亞裔或亞裔美國人做出攻擊，是必須付出代價的。」

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