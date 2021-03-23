北韓違反軍事協議！軍方離島佈署放射砲「對準南韓」　射程達70km

▲北韓在黃海昌麟島上追加佈署放射砲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）日前才透過勞動黨副部長金與正發表談話，將美韓聯合軍演定義為「侵略作戰演習」，沒想到卻被發現其軍方早就在昌麟島（창린도）上提前佈署口徑240mm、最大射程達65至70公里的改良款放射砲（多管火箭發射器），被質疑是否違反兩韓簽署的《919軍事協議》。

根據韓媒《News1》報導，南韓軍方人士今（23）日證實，北韓軍方於去年底在黃海（南北韓通稱為西海）上的昌麟島追加佈署放射砲，還進行陣地補修工程。昌麟島為北韓黃海南島甕津半島海面上的一座附屬島嶼，位處北方界線（NLL）以北。

不過早在南韓總統文在寅、北韓最高領導人金正恩2018年9月19日在北韓首都平壤簽署《919軍事協議》後，便規定海岸砲、艦砲等炮門須封閉，也因此北韓軍方如今在昌麟島追加佈署放射砲，被質疑是違反雙方協議的行為。

對此，南韓國防部發言人夫勝粲（부승찬）卻反而在23日的例行記者會上為北韓辯駁，表示佈署特定武器並不代表北韓違反、或是撕毀《919軍事協議》，認為這種看法並不太恰當。

報導指出，其實早在簽署《919軍事協議》後的隔年（2019年）11月，北韓最高領導人金正恩就曾來到昌麟島指揮實施、並參訪砲擊訓練，屬於違反兩韓軍事協議的行為，而協議內容規定，從黃海南端德基島以北、至黃海北端椒島以南海域，皆一律禁止砲擊、射擊與海上機動訓練。

據悉，金與正15日曾透過談話發表對美韓聯合軍演的強烈不滿，揚言不排除撕毀雙方軍事協議。

對於北韓軍方近期動向，南韓聯合參謀本部公報室長金俊樂（김준락，音譯）表示，在韓美情報當局間緊密的合作下，南韓軍方已密切關注、追蹤北韓軍事動向。

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