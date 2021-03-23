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英驚現3宗B.1.526變種病例！　能有效避開抗體結合…疫苗效力引憂

▲▼英國,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國發現3例B.1.526新冠變種病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國宣布，該國最近發現3例曾在美國紐約造成嚴重破壞的B.1.526新冠病毒病例，且取樣研究證明，這種菌株可能已在英國肆虐至少一個月了，引發人們擔憂，新冠疫苗的效力是否會因此下降。

綜合《鏡報》、《都市報》媒報導，英國公共衛生部（PHE）宣布，此前曾肆虐紐約的B.1.526新冠變種病毒株已入侵英國，他們目前在境內發現了3例相關病例，不排除是入境英國的旅客所帶入的。

由於美國旅客並不在英國政府的隔離「紅色警戒名單」上，因此從美國入境英國的旅客不必在酒店進行隔離，這有可能是此次的防疫漏洞之一。衛生部官員22日證實，取樣研究表明，B.1.526菌株可能已在英國出沒了至少一個月。

▲▼新冠疫苗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人們擔心，B.1.526菌株恐讓新冠疫苗的效力降低。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

B.1.526菌株與南非變種病毒和巴西變種病毒類似，有著令人頭疼的E484K突變。這種發生於病毒表面棘蛋白（spike protein）上突變被認為是逃脫突變體，因為它能有效避開疫苗中部分抗體的結合作用，並讓已接種疫苗的人抗體效果變差。這意味著發生E484K突變的變種病毒，抵抗疫苗和抗體的能力變高，從而使疫苗的效力變差。

不過PHE指出，在英國發現的3個B.1.526病例中，都沒有E484K突變或S677N病毒株，因此政府尚未將此病毒列為「令人擔憂的變種病毒」。政府發言人指出，他們現在正「密切監測情況」，並「與世界各地的合作夥伴合作，以確定並減輕變種病毒的影響」。

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