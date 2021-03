世紀洪患狂襲澳洲！去年才有野火肆虐　氣候變遷敲警鐘

▲澳洲正面臨百年來最嚴重的洪患。(圖/路透)

文/中央社澳洲溫莎23日綜合外電報導

居民米勒站在家門口,看著洪水一步步逼近,距離她這棟百年老宅已僅數公分之遙。澳洲遭逢50年、甚至百年最嚴重的洪水侵襲,她家附近的橋梁已沒入水中,車輛也慘遭滅頂。

米勒(Kelly Miller)說:「水真的來得非常急。」

「紐約時報」報導,兩個在澳洲東部匯集的大型風暴帶來豪雨,短短5天就降下超過900毫米雨量。這場雨預計會下到今晚,打破50年、甚至100年紀錄。

