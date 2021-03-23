世紀洪患狂襲澳洲！去年才有野火肆虐　氣候變遷敲警鐘

▲澳洲正面臨百年來最嚴重的洪患。（圖／路透）

文／中央社澳洲溫莎23日綜合外電報導

居民米勒站在家門口，看著洪水一步步逼近，距離她這棟百年老宅已僅數公分之遙。澳洲遭逢50年、甚至百年最嚴重的洪水侵襲，她家附近的橋梁已沒入水中，車輛也慘遭滅頂。

米勒（Kelly Miller）說：「水真的來得非常急。」

「紐約時報」報導，兩個在澳洲東部匯集的大型風暴帶來豪雨，短短5天就降下超過900毫米雨量。這場雨預計會下到今晚，打破50年、甚至100年紀錄。

#NSWRFS crews are assisting #NSWSES in a number of ways from clearing blocked drains to removing fallen trees and even flood rescue operations, as was undertaken yesterday in the Taree area. Stay safe and up to date by following @BOM_NSW and @NSWSES. (Video: Kathryn Elizabeth). pic.twitter.com/EFo3aokDXA — NSW RFS (@NSWRFS) March 21, 2021

近2萬人被迫撤離、150多所學校關閉，甚至還有一對夫妻結婚當天眼睜睜看著住家被沖走。待援數目至少500起，從雪梨往北約800公里的昆士蘭州，都有道路淹沒。

新南威爾斯州鄉村消防局（RFS）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）形容，這場洪水是另一次複合性災難。去年的大火讓空前大的範圍陷入火海，延燒面積甚至超過許多歐洲國家；今年則是有雷暴來襲，讓霍克斯伯里河（Hawkesbury River）等河川水位升至1960 年代以來新高。

The Charmhaven fire burning in the #CentralCoast district remains at EMERGENCY WARNING level as firefighters continue to attempt to slow the spread of the fire and protect homes. : NSW Rural Fire Service Posted by NSW Incident Alerts on Monday, December 30, 2019

溫莎（Windsor）可能是受災最慘重的地區之一，週末期間，霍克斯伯里河水位迅速升高超過9公尺，接下來預料會增至12.8公尺。

科學家指出，水災和大火都是澳洲新常態。澳洲是許多看到加劇模式的國家之一，酷熱天氣和熱浪更多，短期間內降下極端大雨的情況也更常見。

這種種都與溫室氣體造成地球暖化有關，因為全球氣溫較工業革命前均溫高出攝氏1.1度，地表乾燥速度更快，導致嚴重的旱災，而隨著更多水氣蒸發，更增加了極端降雨的可能。

You need to see this. And believe it. pic.twitter.com/sYyW4zU008 — Transport and Main Roads Queensland (@TMRQld) March 22, 2021

澳洲新南威爾斯大學ARC極端氣候卓越研究中心（Center of Excellence for Climate Extremes）主任皮特曼（Andy Pitman）表示：「全球暖化與降雨加劇之間有非常強烈的關聯。有很好的科學證據，可以證明極端降雨會因為全球暖化而更加極端。」

澳洲保守派政府卻仍未將兩件事連結在一起，他們強烈抗拒採取積極行動因應氣候變遷，擔憂可能威脅澳洲化石燃料業。

總理莫里森（Scott Morrison）撥款援助被迫逃離家園的民眾，當局也已宣布數十個區域為受災區。他昨天告訴雪梨廣播電台2GB：「這是我們國家又一次面臨考驗。」

▲小女孩被迫離開自己的家。（圖／路透）

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