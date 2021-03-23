用肩膀拍手「瘋狂開合」夾蛋蛋　怪片爆紅！天生沒鎖骨原因超心酸

▲ 貝內特（Corey Bennett）患有一種名為「顱骨鎖骨發育不良症」的罕見的遺傳病，可以用肩膀拍手。（圖／翻攝自TikTok／coreybennett501）

記者張寧倢／編譯

有看過快速拍手，但你有看過「用肩膀」拍手嗎？美國一名男子因為罹患罕見疾病，天生沒有鎖骨，這導致他能做到大部份人意想不到的動作，他將自己用肩膀拍手、夾破雞蛋的影片上傳到影音社群TikTok，最高點閱次數突破44萬次，也讓眾多網友看了大吃一驚，直呼「不痛嗎？」

根據《每日星報》報導，住在美國印第安納州的貝內特（Corey Bennett）患有一種名為「顱骨鎖骨發育不良症」（cleidocranial dysplasia）的罕見的遺傳病，會影響牙齒與骨骼發育，例如頭骨、脊椎、鎖骨、面部與腿部的骨骼結構異常，或者比起一般人更易碎，甚至缺失，而貝內特就是天生沒有鎖骨的案例，這讓他能輕鬆完成驚人之舉。

貝內特日前在TikTok上傳許多自己「用肩膀拍手」的影片，除了可以隨心所欲地加快速度，甚至能夾破雞蛋，讓網友們看了相當吃驚，影片點閱次數最高還突破了44萬人次觀看，還有人留言，「哇！這太厲害了」、「你會在人擠人的夜店裡脫穎而出」、「讓人大吃一驚的技能」、「這樣都不會痛嗎」。

貝內特說，自己被別人欺凌了大半輩子，因為他身高矮、牙齒不好、頭又很大，但他接受了這種情況，因為即使罹患罕病，他還是可以做任何想做的事，影片上傳之後，許多病友都來訊感謝他提高了人們在這方面的意識，並分享了對身體的正面評價，雖然偶爾還是會收到辱罵，「但我不會停止分享，我想要傳播這種觀念，因為我知道帶著這種病長大是多麼地困難。」

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