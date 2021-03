孟加拉「洛興雅難民營」大火！烈焰吞噬破舊房舍　5死2萬人↑逃離

▲孟加拉科克斯巴扎爾(Cox’s Bazar)的洛興雅難民營發生火災,至少5人葬身火窟。(圖/路透)



文/中央社孟加拉科克斯巴扎爾22日綜合外電報導

官員今天表示,孟加拉東南部一座洛興雅人居住的難民營發生大火,猛烈火舌吞噬簡陋的房舍,5人恐葬身火窟,至少2萬人逃離。這是4天來難民營發生的第3場火災。

洛興雅穆斯林逃離緬甸前來孟加拉,許多人是在2017年緬甸軍方鎮壓故鄉之後出逃,其中近100萬人現居孟加拉科克斯巴扎爾(Cox's Bazar)占地8000英畝的難民營中,營區擁擠不堪,環境髒亂。

官員說,火苗似乎是從34個營地之一竄出,之後蔓延到其他3處營地,難民連忙收拾細軟逃離。

Massive fire in #Rohingya refugee camp in #Kutupalong #Bangladesh today. Please pray for them. pic.twitter.com/QyXMZnOYqv