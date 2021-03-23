愛吃生牛肉！他拉出「18公尺↑寄生蟲」　乳白條狀噁照曝光

▲泰國一名男子體內竟有超過18公尺長的寄生蟲。（圖／翻攝自Facebook／ศูนย์วิจัยโรคปรสิต Parasitic Disease Research Center）



記者吳美依／綜合外媒報導

泰國廊開府（Nong Khai）一名男子20日接受免費健康檢查，糞便檢體內發現絛蟲卵，因此被開立藥物氯硝柳胺（Niclosamide），未料他排出的無鉤絛蟲（Taenia saginata，俗稱牛肉絛蟲）長度竟超過18公尺。寄生蟲研究中心表示，這可能與喜愛食用生牛肉的行為有關。

寄生蟲研究中心21日在臉書發文，公布無鉤絛蟲的照片與資訊，並稱這是該機構50年以來處理過最長的寄生蟲。內文提到，無鉤絛蟲據信可在人類體內存活30年，但目前仍不清楚已經寄生多久。

▲寄生蟲研究中心50年以來處理過最長的寄生蟲。（圖／翻攝自Facebook／ศูนย์วิจัยโรคปรสิต Parasitic Disease Research Center）

在泰國，服用藥物是常見的抗寄生蟲方法，現在已經鮮少發生如此嚴重的病例。不少網友們提到，研究團隊把黃色絛蟲屍體放在紅布上合影，且每個人都笑容燦爛，讓他們第一眼看到時，還以為是金飾。

除此之外，許多愛吃生牛肉的網友紛紛留言，詢問藥品名稱，也有人標註朋友說「你看吧，就叫你不要吃生牛肉」。但也有一些人質疑，那或許是好幾條而非一隻絛蟲的屍體。

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