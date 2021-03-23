猥褻男逛情趣店凍未條…女店員面前掏槍尻！慘遭對方拿假陽具狠甩

▲俄羅斯一名年輕男子逛情趣玩具店時，對著戴黑色兔耳朵的模特兒手淫。（圖／翻攝自Twitter@scott180142）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯一名男子在逛情趣玩具店時，竟然趁女店員到一旁講電話時，拉下褲子拉鍊、順手掏出他的「小兄弟」對著眼前穿著黑衣的情趣女模特兒手淫，沒想到卻瞬間引來女店員關注，被女店員拿著假陽具毆打、還被追出店外，監視器將這段獵奇的經過全程錄下，引起熱烈回響。

根據英媒《每日郵報》，該段監視器影像據傳來自俄羅斯，一名身穿橘黃色夾克的年輕男性顧客走進某間情趣玩具店，並在女店員的陪同與介紹下走到紅牆後的BDSM模特兒，不料此時電話鈴聲響起，女店員只好衝去櫃檯接電話，然而擅長「時間管理」的這名男子便趁勢走到模特兒前，疑似面對著「她」掏出小兄弟，散發雄性動物的野性本能，做出擼管等不雅動作。

▲男子對店內模特兒手淫時，剛好被女店員逮個正著。（圖／翻攝自Twitter@scott180142）

從監視器畫面可以略窺店內的裝潢陳設，只見櫃台與商品陳列架隔著一道紅牆，而在商品角落有著一個穿黑衣、被綁鐵鍊的BDSM模特兒，該名男子見狀後起先是慌忙檢查陳列在檯架上的商品，之後被情趣模特兒的巨乳吸引，花上一段時間研究模特兒的穿著後，竟然色慾薰心、開始手淫。

女店員當下只覺得空氣中散發著異常的氣氛，於是緊急掛上電話後趕回現場，發現男子果然趁自己不注意時做壞壞的事，於是只好揪住男子的衣袖，將男子拉出店外，男子試圖拉上褲子拉鍊，還成功甩開女店員的手。

機警的女店員只好拿起架上的假陽具當作武器，拼盡老命敲打該男，男子受到嚴重驚嚇後，只好趕緊穿上褲子、逃出店外，而女店員則緊追在後。

事後女店員回憶道，「一開始這傢伙看起來很正常，身上也沒有飄著酒味，說起話來也與一般正常客戶無異！當時我為了接電話而離開1分鐘，不過下秒我馬上意識到他會做什麼。」

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