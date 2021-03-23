她勇敢單膝下跪示愛！求婚影片網瘋傳　校方「太恥辱」怒開除

▲巴基斯坦情侶在校內求婚後遭校方開除。（組圖／翻攝自推特／@novelistic_gwrl、@BawaGeeNobody）

記者葉睿涵／綜合報導

巴基斯坦拉合爾大學（University of Lahore）一名女學生佳瓦蒂（Hadiqa Javaid）最近在校內，公開向男友阿邁德（Shehryar Ahmad）獻花示愛，倆人隨後相互擁抱在一起。現場影片在網路走紅後，沒想到卻讓這對情侶慘遭校方開除。

綜合《巴基斯坦日報》等外媒報導，佳瓦蒂3月12日在校內單膝跪下，手捧一束鮮花向男友阿邁德示愛，阿邁德接過鮮花後，把她拉向自己，並給女友一個溫暖的擁抱。圍觀的同學們除了為他們加油獻祝福外，還將這幅溫馨的畫面拍下後上傳到網路，並引起一陣瘋傳。

不過這對情侶的舉動並未受該校認可。教務處在當天發出聲明指出，佳瓦蒂和阿邁德「嚴重不當的行為已違反校規」，因此校方成立了一個特別紀律委員會對倆人展開調查，並要求學生到場說明。校方指出，佳瓦蒂和阿邁德倆人皆未出席說明會，因此校方援引校規第9條，開除了他們的學籍。

此外，他們還援引校規第16條，禁止倆人進入校園。拉合爾大學嚴厲的懲處曝光後，在網上引發熱議，人們紛紛探討，學校是否有權利對學生的私德作過分干預，然而，一些伊斯蘭教徒以「道德」為名，為校方嚴厲的懲處聲援，還使用了「無恥」、「侮辱」等相當沉重的字眼辱罵佳瓦蒂。這對情侶17日在網路公佈，倆人已完婚。

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