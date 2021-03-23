她發現「迷你章魚」嗨放手上拍照！一查驚覺逃死劫：瞬間毒殺26人

▲外國一名女網友分享自己去峇里島度假的經驗，她當時在海灘上發現一隻藍環章魚，還抓起來放在手上，完全不知自己當時差點被毒死。（圖／翻攝TikTok@Kaylinmarie21）



記者吳美依／綜合報導

外國一名女網友前往峇厘島度假時，在海邊發現一隻外型迷你、顏色鮮豔的章魚，便好奇地抓起來，放在手上拍照、錄影，事後上網查資料，才發現那是藍環章魚，毒液可在幾分鐘內殺死26名成人，被認為是世上最危險的動物之一。她將這段「逃過死劫」的經歷製作成影片，分享至TikTok，如今已經累計超過260萬次觀看。

影片中，藍環章魚有著棕色身軀和鮮藍色斑點，體型比人的手掌還要小。女網友隨後貼出資訊，「牠們的咬痕很小，通常不會造成疼痛感，許多受害者直到出現呼吸困難、癱瘓等症狀才意識到自己中毒，而且目前尚未研發出血清或解藥」。

女網友開玩笑地說，她「打電話給爸爸哭訴了3小時」，忍不住感嘆現在還活著真是太好了。許多人都留言表達震驚，「我的心跳都快停了」、「我的天啊，我能夠間接感受到那種恐懼，幸好沒有發生壞事！」、「我很常看《動物星球頻道》，知道有著鮮艷色彩的美麗動物都不能碰」。

非營利環境保護組織海洋保護協會（Ocean Conservancy）表示，如果被藍環章魚螫咬，全身神經訊號都可能被毒液阻斷，造成肌肉麻痺癱瘓，其中也包括人類呼吸時會用到的肌肉，最終導致呼吸中止。其他症狀還有噁心、喪失感官能力和運動能力。雖然目前沒有解藥，但若立刻實施人工呼吸，受害者仍可獲救。



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