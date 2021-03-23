朴槿惠罰金「一毛都不繳」！7035萬豪宅遭檢扣押...恐得服勞役3年

▲朴槿惠未在期限內繳交罰金，其住宅遭檢方強制扣押進行拍賣。（圖／視覺中國CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統朴槿惠在閨蜜門案中涉嫌濫用職權、向多位國家情報院長收賄，今年1月被大法院（最高法院）判處20年徒刑、罰金180億韓元、追討犯罪所得35億韓元定讞，不過直到期限內皆未完成繳納，如今其位於首爾市瑞草區內谷洞的住宅，慘被檢方扣押。

根據《紐西斯通訊社》報導，南韓法界人士於今（23）日證實，首爾中央地方檢察廳已依據大法院的判決結果，於2月強制執行追討犯罪所得保全之請求，扣押朴槿惠位於內谷洞的住宅，並依照既定程序，委託韓國資產管理公社代為拍賣，其公示地價為28億韓元（約新台幣7035萬元）。

報導指出，中央地方檢察廳早就於先前向朴槿惠下達2次罰金繳納命令，直到期限規定的2月22日，朴槿惠連一毛罰款也未完成繳納，因此截至本月16日，強制執行追討朴槿惠2件金融資產，追繳26億多韓元。

朴槿惠目前持有財產僅價值60億韓元，恐怕無力償還罰金與追繳犯罪所得，因此根據南韓《刑法》規定，若無力償還罰金，則須得在一定期間內服勞役做為替代方案，最長可達3年。

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