　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德州邊境收容所擠爆！　兒童偷渡客「身裹鋁箔毯」抗寒

▲▼拜登,美墨邊界,移民,Henry Cuellar,邊境庇護所。（圖／路透社）

▲位在德州的唐納邊境庇護所，共收容了400多名移民。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

美國總統拜登上任後，取消川普時期多項打擊邊境移民政策，並推出更人道對待移民政策。德州民主黨眾議員庫依拉（Henry Cuellar）卻公布唐納（Donna）邊境收容所一系列照片，狹窄的空間擠了400多人，其中還可以看到許多孩童，身上披著鋁箔毯坐臥在地，完全沒有做好防疫規範，生活條件相當克難。

綜合外媒報導，庫依拉辦公室表示，這些照片是上周所拍攝的，收容所內擠了眾多難民，雖然大家都有戴口罩，已有400多人擠在狹小的空間內，遠超出最初預設的260人。這些人身上裹著鋁箔毯坐臥在地，僅用塑膠簾幕隔開，完全沒有保持安全社交距離，而人群中也能發現不少孩子的身影。

▲▼拜登,美墨邊界,移民,Henry Cuellar,邊境庇護所。（圖／路透社）

▲▼收容所內部狀況，一群人裹著鋁箔毯擠在一起。（圖／路透社）

▲▼拜登,美墨邊界,移民,Henry Cuellar,邊境庇護所。（圖／路透社）

對此，庫依拉直言，這環境對於兒童成長相當不利，應將孩子們儘速搬到其他方安頓。他認為，邊境收容所盡可能做好一切，但這裡卻無力照顧孩子，必須請求政府部門協助，「我們希望阻止這些家庭和孩童們跨越危險的美墨邊界，我們要和墨西哥和中南美國家商討，讓他們在本國申請庇護。」

國土安全部秘書馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，過去就不斷建議讓孩子出現在邊境收容所，這也是他們致力於將孩子們轉到衛生部收容，「我們正重建系統，以滿足收容邊界弱勢兒童的需求。」

據了解，美國邊境管制局在2月初宣布，在唐納開設一間收容所，不同於過往的收容所，這裡能提供這些移民吃飯睡覺的地方。但越來越多移民湧入，導致政府的資源不堪重負，整體收容環境變得十分擁擠。

由於中美洲天災、經濟危機和犯罪暴力事件頻傳，再加上拜登承諾採取不那麼強硬的應對方式，使得湧入美國邊境的移民急速增加，也使拜登政府的移民政策面臨考驗。

ET快訊
今晚「全台中獎」通通有雨　2地區雨最大
快訊／高雄緊急停水！管線破裂影響近10萬戶
老公視訊開會…侯佩岑狂問問題！　網轟：天啊真的抓狂
女星鏡頭前「脫衣上空吃餃子」！　掉出超兇形狀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛吃生牛肉！他拉出「18公尺↑寄生蟲」　乳白條狀噁照曝光

半夜行竊太累！小偷開冷氣蓋被「爽睡到隔天」　警察屋主看傻眼

朴槿惠罰金「一毛都不繳」！7035萬豪宅遭檢扣押...恐得服勞役3年

英驚現3宗B.1.526變種病例！　能有效避開抗體結合…疫苗效力引憂

德州邊境收容所擠爆！　兒童偷渡客「身裹鋁箔毯」抗寒

用肩膀拍手「瘋狂開合」夾蛋蛋　怪片爆紅！天生沒鎖骨原因超心酸

充電一整晚「電池突然爆炸」　大火瞬間吞噬男嚇壞：整個家都沒了

9歲童遭鯊魚狠咬…肩膀整塊皮膚消失！　媽媽親眼目睹嚇壞

首爾市長補選倒數2周！在野陣營完成整合...朴映宣恐陷苦戰

去年野火今年世紀洪患來襲！澳洲5天狂降900毫米雨量　2萬人急撤

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

愛吃生牛肉！他拉出「18公尺↑寄生蟲」　乳白條狀噁照曝光

半夜行竊太累！小偷開冷氣蓋被「爽睡到隔天」　警察屋主看傻眼

朴槿惠罰金「一毛都不繳」！7035萬豪宅遭檢扣押...恐得服勞役3年

英驚現3宗B.1.526變種病例！　能有效避開抗體結合…疫苗效力引憂

德州邊境收容所擠爆！　兒童偷渡客「身裹鋁箔毯」抗寒

用肩膀拍手「瘋狂開合」夾蛋蛋　怪片爆紅！天生沒鎖骨原因超心酸

充電一整晚「電池突然爆炸」　大火瞬間吞噬男嚇壞：整個家都沒了

9歲童遭鯊魚狠咬…肩膀整塊皮膚消失！　媽媽親眼目睹嚇壞

首爾市長補選倒數2周！在野陣營完成整合...朴映宣恐陷苦戰

去年野火今年世紀洪患來襲！澳洲5天狂降900毫米雨量　2萬人急撤

國際熱門新聞

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

網紅為5.9萬吞4包鹽狂吸150萬讚

中國嗅到美國弱點！美媒：台灣將面最艱鉅挑戰

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

美賣場血腥槍擊9人慘死、1警殉職！現場還有槍手

9寶爸陪睡二奶！元配怒啃下體「報復性結紮」

她把迷你章魚放手上　一查驚覺逃死劫

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

她勇敢下跪示愛！校方「太恥辱」怒開除

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

住院遭男護硬上　她手寫哭揭恐怖過程

變態外送員「啪啪才肯送餐」她嚇壞投訴無效

千萬YouTuber爆「灌酒性侵」贊助商火速切割

暴雨襲澳洲！蛇、蜘蛛群闖進屋避難

更多熱門

相關新聞

怪片爆紅！用肩膀拍手「瘋狂開合」夾蛋蛋

怪片爆紅！用肩膀拍手「瘋狂開合」夾蛋蛋

有看過快速拍手，但你有看過「用肩膀」拍手嗎？美國一名男子因為罹患罕見疾病，天生沒有鎖骨，這導致他能做到大部份人意想不到的動作，他將自己用肩膀拍手、夾破雞蛋的影片上傳到影音社群TikTok，最高點閱次數突破44萬次，也讓眾多網友看了大吃一驚，直呼「不痛嗎？」

9歲童遭鯊魚狠咬　肩膀整塊皮膚消失

9歲童遭鯊魚狠咬　肩膀整塊皮膚消失

6歲女童害「馬桶堵塞」被鄰居槍殺

6歲女童害「馬桶堵塞」被鄰居槍殺

川普：拜登不只摔倒　連智力也下降！

川普：拜登不只摔倒　連智力也下降！

千萬YouTuber爆「灌酒性侵」贊助商火速切割

千萬YouTuber爆「灌酒性侵」贊助商火速切割

關鍵字：

拜登美墨邊界移民Henry Cuellar邊境庇護所北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

台中25日下午2點起停水23hrs

星巴克3／22起連續5天買一送一！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

快訊／「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

「張鮭魚之夢」被爆放鳥YouTuber...自付8千

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面