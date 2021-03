千萬YouTuber爆「灌酒性侵」集體逞慾　贊助商急切割：永不合作

▲美國千萬YouTuber多布里克(David Dobrik)被爆出涉及性侵醜聞。(圖/翻攝自YouTube/David Dobrik)

記者張寧倢/編譯

擁有1890萬訂閱的美國當紅YouTuber多布里克(David Dobrik)爆出涉及性侵醜聞,一名女性向媒體表示,自己曾在拍片當天被人灌酒,在意識不清的狀況下參與了一場「多人性愛」,其中包含了多布里克團隊「Vlog Squad」的一名成員。事件曝光後,多布里克已經從他創辦的社群軟體「Dispo」董事會中退出。

▲多布里克常以惡作劇為主題內容拍攝影片。(圖/翻攝自YouTube/David Dobrik)

根據《華盛頓郵報》報導,24歲的多布里克2015年開設YouTube頻道,與Vlog Squad的成員們一起拍攝搞笑影片,片長通常為4分20秒,主要是搞怪、惡作劇等影片內容,截至2月已累積了超過1890萬名的訂閱與82億觀看次數,疫情期間他除了跨足podcast發展,也創立了名為Dispo的懷舊照片社群APP,然而,醜聞也同時浮出水面。

《商業內幕》16日報導中,一名女子揭發了多布里克與Vlog Squad成員們曾在某次拍攝關於「團體性愛」的影片時,強灌她喝酒,讓她醉得失去意識,後來才驚覺自己捲入了一場「多人運動」,其中包含一名Vlog Squad成員傑格拉提斯(Dom Zeglaitis)對她進行性侵犯,而女子也提供了當晚的照片、資料與影片來證實自己提出的指控。

▲醜聞纏身的多布里克宣布退出Dispo董事會。(圖/翻攝自YouTube/David Dobrik)

醜聞爆出之後,包含DoorDash、Dollar Shave Club、EA Sports、SeatGeek、Hello Fresh等品牌贊助商都已火速切割,聲明目前或未來將不會與多布里克及Vlog Squad的任何成員合作。此外,多布里克本人表示,為了不影響公司發展,他將退出Dispo董事會。即使如此,投資商Spark Capital也在推特上宣布,有鑑於聯合創辦人多布里克的近期報導,「我們決定與Dispo斷絕一切關係,目前已從董事會退出。」

2/ We have stepped down from our position on the board and we are in the process of making arrangements to ensure we do not profit from our recent investment in Dispo.