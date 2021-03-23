早料到「拜登3摔」　川普：他連智力也下降！賀錦麗可能變總統

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普22日接受保守派媒體《Newsmax》訪問中提到，拜登19日在登機階梯「連摔3次」的窘況早就在他「預料之內」，由於這一跤實在摔得太慘，他甚至懷疑拜登有智力下降的問題，並且正如拜登先前口誤所言，未來副總統賀錦麗可能取代拜登成為美國總統。

▲美國前總統川普說自己早就猜到拜登會發生跌倒的糗事。（圖／路透）

根據《紐約郵報》報導，川普22日表示自己早就料到拜登會摔倒，也重提了拜登2020年競選時曾嘲笑他走出西點軍校時腳步不穩，但當時的坡道就像光滑的冰面，也沒有欄杆扶手，「我的偉大計畫是一步一步地走下去，因為我不想像拜登一樣跌倒，他這一跤實在摔得太慘，而且不是1次，是3次。」

川普認為，拜登可能也有智力下降的問題，他太糊塗了，可能會看不懂各種文件，包含那些總統指令，「現在發生的事情很瘋狂，讓人懷疑他是否理解自己簽署的所有東西。」報導稱，川普競選時攻擊78歲的拜登「精神出走」（gone mentally），還曾嘲笑民主黨人有意在選後援引憲法第25修正案，指拜登的身體狀況不再適任，將由副手賀錦麗代理總統一職。

▲川普說，賀錦麗有可能會取代拜登成為美國總統。（圖／路透）

對此，川普表示，此一說法現在看來依然正確，甚至拜登自己也口誤把賀錦麗叫成「總統」，很多人認為援引憲法讓拜登下台會需要一段時間，但當真的提出這件事的時候，就說明他們認為拜登真的需要被換掉，「所以讓我們拭目以待，然而，我希望這件事被嚴正看待，也希望這件事永遠不要發生。」

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