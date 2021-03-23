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推特執行長「首則推文」8000萬成交！短短20字母　拍賣所得全捐了

▲▼推特執行長「首則推文」8000萬成交。（圖／路透、推特）

▲推特執行長「首則推文」8000萬成交。（圖／路透、推特）

記者張方瑀／綜合報導

推特（Twitter）創辦人多西22日宣布，他2006年在推特發布的第一條推文，目前以「不可替代代幣」（NFT）的形式拍賣成功，得標價高達290萬美元（約新台幣8230萬元）。

根據CNBC報導，多西（Jack Dorsey）在2006年3月21日發布全球首則推文，上面寫著「剛剛設定好我的推特」（just setting up my twttr）。這則貼文在5日被放上Valuables by Cent平台競標，主要競爭者為加密貨幣波場幣（TRON）創始人孫宇晨（Justin Sun），以及區塊鏈公司Bridge Oracle執行長艾斯塔維（Sina Estavi）。

最後由艾斯塔維以約291萬5835美元拍下，拍賣平台也在推特平台發文祝賀；多西也表示，這次拍賣的所得也將全數捐給東非的非營利組織GiveDirectly。艾斯塔維則推文表示，「我覺得人們再過幾年就會意識到，那則推文的真正價值如同名畫『蒙娜麗莎』一樣。」

這則貼文是以「不可替代代幣」（non-fungible token, NFT）的形式賣出；不可替代代幣是在加密貨幣（cryptocurrencies）之後，運用同樣的區塊鏈技術，把物件轉變為虛擬蒐藏家的東西，且無法複製。而拍賣平台Valuables by Cent的買家也可以獲得數位購買證書。

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