推特執行長「首則推文」8000萬成交！短短20字母　拍賣所得全捐了

▲推特執行長「首則推文」8000萬成交。(圖/路透、推特)



記者張方瑀/綜合報導

推特(Twitter)創辦人多西22日宣布,他2006年在推特發布的第一條推文,目前以「不可替代代幣」(NFT)的形式拍賣成功,得標價高達290萬美元(約新台幣8230萬元)。

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

根據CNBC報導,多西(Jack Dorsey)在2006年3月21日發布全球首則推文,上面寫著「剛剛設定好我的推特」(just setting up my twttr)。這則貼文在5日被放上Valuables by Cent平台競標,主要競爭者為加密貨幣波場幣(TRON)創始人孫宇晨(Justin Sun),以及區塊鏈公司Bridge Oracle執行長艾斯塔維(Sina Estavi)。

jack accepted the offer from sinaEstavi for $2915835.47



This tweet is now minted on the blockchain https://t.co/YiznRagyBPhttps://t.co/ChR3I6HylP — Valuables Marketplace (@Valuables) March 22, 2021

最後由艾斯塔維以約291萬5835美元拍下,拍賣平台也在推特平台發文祝賀;多西也表示,這次拍賣的所得也將全數捐給東非的非營利組織GiveDirectly。艾斯塔維則推文表示,「我覺得人們再過幾年就會意識到,那則推文的真正價值如同名畫『蒙娜麗莎』一樣。」

這則貼文是以「不可替代代幣」(non-fungible token, NFT)的形式賣出;不可替代代幣是在加密貨幣(cryptocurrencies)之後,運用同樣的區塊鏈技術,把物件轉變為虛擬蒐藏家的東西,且無法複製。而拍賣平台Valuables by Cent的買家也可以獲得數位購買證書。

