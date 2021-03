北極「海象」現身威爾斯海岸！隨冰山漂流　6天跨越450公里

▲海象原本應該棲息在北極圈地區,20日卻出現在英國威爾斯海岸。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

愛爾蘭凱里郡(County Kerry)上周出現一隻原應棲息於北極圈的年輕海象,專家推測,可能是隨著冰山漂流南下。牠20日又現身英國威爾斯西南部的彭布羅克郡(Pembrokeshire)海岸,在短短6天內橫跨450公里,不僅引發各界關注,甚至被一些網友取名叫做沃利(Wally)。

《衛報》等外媒報導,愛爾蘭鯨魚和海豚組織(IWDG)根據海象左鰭的白色斑點和30公分象牙,確認2隻動物確實是同一隻。海洋保育慈善機構Orca研究員貝比(Lucy Babey)認為,牠可能來自格陵蘭東海岸或斯瓦爾巴群島(Svalbard)。

