北極「海象」現身威爾斯海岸！隨冰山漂流　6天跨越450公里

▲海象原本應該棲息在北極圈地區，20日卻出現在英國威爾斯海岸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

愛爾蘭凱里郡（County Kerry）上周出現一隻原應棲息於北極圈的年輕海象，專家推測，可能是隨著冰山漂流南下。牠20日又現身英國威爾斯西南部的彭布羅克郡（Pembrokeshire）海岸，在短短6天內橫跨450公里，不僅引發各界關注，甚至被一些網友取名叫做沃利（Wally）。

《衛報》等外媒報導，愛爾蘭鯨魚和海豚組織（IWDG）根據海象左鰭的白色斑點和30公分象牙，確認2隻動物確實是同一隻。海洋保育慈善機構Orca研究員貝比（Lucy Babey）認為，牠可能來自格陵蘭東海岸或斯瓦爾巴群島（Svalbard）。

#WalrusWatch update! The tired, young Walrus last spotted on Valentia Island, Co. Kerry last Sunday has been spotted in Wales! The Arctic voyager reappeared earlier today (we won’t specify the location to avoid attracting onlookers) and Welsh (1/5)



Picture: Amy Compton / Wales pic.twitter.com/DAm4wzUNN7 — Seal Rescue Ireland (@seal_rescue) March 20, 2021

An Arctic walrus was seen resting on the rocks on the Pembrokeshire coast in Wales pic.twitter.com/rVHnSgF9OK — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

貝比指出，由於海象體型巨大，且在運輸過程必須施打鎮定劑，因此將其空運回到北極圈似乎不太明智；應該仿效過去作法，保持距離並密切關注，等待動物自行離開。她也呼籲民眾保持適當距離，切勿打擾，「牠們非常、非常敏感。牠游了那麼久，一定筋疲力竭，也很可能因為不熟悉的環境而感到壓力」。

專家認為，除了隨冰山漂流以外，海象也可能是為了覓食，或者被噪音干擾，才會來到較低緯度地區。此外，愛爾蘭、蘇格蘭過去也曾發生類似事件。

自然歷史博物館哺乳動物部們主任薩賓（Richard Sabin）認為，相關機構應該謹慎監測，但此情況目前尚未變得越來越普遍，可能是因為調查活動更加頻繁，導致海象目擊通報案件增加。

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