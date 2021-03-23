19歲少女「挺大肚」見前男友！被狠砍多刀慘死　他自捅脖子抱屍亡

▲越南19歲少女懷孕即將結婚，卻遭前男友砍死。（圖／翻攝自Facebook／Lý Minh Phương）

記者吳美依／綜合外電報導

越南北江省的19歲少女李明芬（Lý Minh Phương，音譯）已經懷孕，即將與未婚夫步入禮堂，20日和前男友見面時，卻遭對方狠砍多刀，當場慘死，肚子裡的寶寶也因此喪命。男方行兇後，持刀自捅頸部，斷氣前甚至緊緊抱著前女友的遺體。

綜合外媒報導，家屬遲遲聯絡不上李明芬，非常擔心，循線找到前男友住家，才目睹2人倒臥血泊中，立刻報警。警方說明案情時，透露了2具遺體被發現時的模樣。他們推測，男子可能因為感情糾紛，砍人後畏罪自殺。

根據附近居民說法，2名死者中學時期開始交往，男方在這段感情中投入許多心力和金錢，但由於女方外型姣好，異性緣佳，雙方時常爭吵，多次分分合合。2人正式分手後，李明芬另結新歡，最近才挺著大肚子回到社區發喜帖，未料如今發生憾事。

此案震驚越南社會，許多網友湧入李明芬的臉書留言哀悼，但也有人寫下惡意辱罵言論，指責少女與前任藕斷絲連，也沒有公開新戀情，才會釀成悲劇，雙方爆發激烈論戰。

《中國報》報導，越南律師唐萬光表示，依據案情研判，嫌犯應該是獨自作案，因此死亡後也無法再被追究刑事責任。但是，被害者家屬仍可向嫌犯的財產繼承人要求賠償。

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