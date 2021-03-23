美賣場血腥槍擊9慘死、1警殉職　目擊者驚恐「店內還有活躍槍手」

記者張寧倢／綜合外電編譯

美國科羅拉多州圓石市（Boulder）知名賣場「King Soopers」當地時間22日下午爆發槍擊案，目前已造成10人死亡，其中包含1名員警，另至少有10人受傷。現場直播影片拍到賣場傳出槍響，而目擊者則大喊，「賣場內仍有活躍槍手，退後！」警方表示，目前已逮捕1名男性嫌犯，但不確定有無其他槍手。

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

根據CNN報導，圓石市下午2時許發生賣場槍擊案，目前至少10人死亡，其中包含51歲警官塔利（Eric Talley）。警方表示，塔利是第一個趕到現場的警察卻遭嫌犯擊斃。而案發經過數小時，現場仍傳出還有活躍槍手，警方也出動大批警力包圍大樓，並逮捕了一名僅穿著四角褲、右腿滿是鮮血的男性嫌犯，但尚無法確定他是否是唯一的槍手。

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Another mass murder in Colorado! This time at the King Soopers (Kroger) supermarket in Boulder. So tragic.



This video seems legit. via Dean Schiller pic.twitter.com/YC20PUhrCz — Mile High Joe (@MileHighJoe1) March 23, 2021

▲從科羅拉多州King Soopers賣場槍擊案中逃出來的民眾相擁而泣。（圖／路透）

兩名目擊者接受《丹佛郵報》報導，他們是住在該處賣場附近街區的室友，當他們一起在收銀台買披薩準備當午餐時，看到一名槍手走進賣場，「他什麼屁都沒說，他就是走進來，然後就開始開槍。」兩人後來從賣場後方溜了出去。另一名目擊者表示槍手「擊發了好幾槍，然後一片死寂，接著他又開了好幾槍。他不是用掃射的方式。」

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