美賣場血腥槍擊9慘死、1警殉職　目擊者驚恐「店內還有活躍槍手」

記者張寧倢/綜合外電編譯

美國科羅拉多州圓石市(Boulder)知名賣場「King Soopers」當地時間22日下午爆發槍擊案,目前已造成10人死亡,其中包含1名員警,另至少有10人受傷。現場直播影片拍到賣場傳出槍響,而目擊者則大喊,「賣場內仍有活躍槍手,退後!」警方表示,目前已逮捕1名男性嫌犯,但不確定有無其他槍手。

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH