美23位議員連署致函拜登「應與台灣洽簽FTA」　讚台積電赴美設廠

▲眾議員麥克林將信函及連署簽名上傳推特。(圖/翻攝自推特「@RepLisaMcClain」)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電

美國聯邦眾議員麥克林等23位議員今天致函總統拜登,呼籲與台灣啟動FTA洽簽程序。信函表示,FTA不只能為兩國創造經濟效益,也能讓美方在印太區域反制中共經濟影響力。

共和黨籍眾議員麥克林(Lisa McClain)帶領匡希恆(John Curtis)、辛森(Ashley Hinson)與金映玉(Young Kim)等22位眾議員,今天領銜致函拜登(Joe Biden),要求美方在台美貿易暨投資架構協定(TIFA)架構下與台灣啟動自由貿易協定(FTA)洽簽程序。

議員們在信函中表示,自1979年「台灣關係法」通過以來,民主的台灣一向是美國對抗中共在東南亞影響力與軍事擴張的堅定盟友。

信函表示,與台灣正式簽署FTA,能為兩國帶來巨大經濟效益。台灣目前是美國前幾大貿易夥伴,FTA不只能為美國製造業與農民創造更多機會,也能擴大美國進入台灣食品、能源產業管道,美國企業的智慧財產權也能獲得較好保護。

信函接著表示,台灣對美國許多科技業企業來說,也是個肥沃投資機會,台灣快速躍升為全球一流電子產品製造中心之一。

