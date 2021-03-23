文在寅夫婦完成AZ疫苗接種！誇讚「不太會痛」　全球領導公開施打

▲文在寅接種第一劑AZ疫苗，為6月出訪英國做準備。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅與其夫人金正淑已於今（23）日上午完成阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗接種，為6月11至13日出訪英國參加G7峰會做準備，而隨行的青瓦台官員與幕僚也一併接種。

根據《韓聯社》報導，南韓防疫當局在今年第二期疫苗施打計畫，將年滿65歲以上高齡者納入接種對象，今年68歲的文在寅、66歲的金正淑23日上午前往首爾市鐘路區保健所（衛生所）接受AZ疫苗接種。依照南韓疾病管理廳的規定，若因出差等必要公務行程而須前往國外者，可優先安排接種新冠疫苗。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，文在寅伉儷23日一大早便拿著看診紀錄表前往保健所，向醫護人員核對身分證後，進行簡單的問診。完成問診後，文在寅脫下夾克、挽起白色衣袖，接受護理人員建議在左手上打針。文在寅稱讚，「注射得很到位，一點都不會痛呢！」

▲文在寅、金正淑23日上午前往首爾鐘路區保健所接種AZ疫苗。（圖／達志影像）

而在金正淑接種時，一旁觀看的文在寅在次稱讚護理師，「您打針的技術真好呢！」

兩人完成接種後，前往觀察室等候30分鐘。

而伴隨文在寅夫婦出訪英國的青瓦台官員與幕僚、公務人員，包括國家安保室長徐薰、總統警護處長柳鍊相、國家安保室第2次長金炯辰、儀典秘書官卓賢民、第一附屬秘書官辛志娟、第二附屬秘書官崔尚永（최상영，音譯）、青瓦台發言人康珉碩、第一附屬室行政官與警護處職員等9名人員也被安排接種疫苗。

▼英國首相強森完成疫苗接種，而德國總理梅克爾也表態將接種疫苗。（組圖／路透社）

▲拜登接種新冠疫苗。（圖／路透社）

據悉，美國前副總統彭斯已於去年12月接種輝瑞疫苗、現任總統拜登今年1月前完成2劑輝瑞疫苗接種、現任副總統賀錦麗也在上任一周後完成2劑疫苗注射，高齡94歲的英國女王伊莉莎白二世、99歲菲利浦親王今年1月完成疫苗接種、英國首相強森3月初完成接種。

而法國總理卡斯特克斯、印度總理莫迪、以色列總理納坦雅胡、土耳其總統艾爾多安、沙烏地阿拉伯國王薩曼、印尼總統佐科威、南非總統拉瑪佛沙、教宗方濟各、聯合國祕書長古特雷斯等國家或國際組織領袖已完成新冠疫苗接種。

另外，德國總理梅克爾、義大利總理德拉吉表態將接受AZ疫苗接種。

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