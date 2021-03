美賣場槍擊「3人倒地不動」！　內褲男右腿爆血被捕現場情況曝

BREAKING: Active mass shooter in #Boulder Colorado at a King Soopers Supermarket. Warning, graphic content: pic.twitter.com/7yRaul53eA — netluxe (@netluxe) March 22, 2021

記者張靖榕/綜合外電報導

美國科羅拉多州警方圓石市(Boulder)的「King Soopers」賣場發生槍擊案,多方警力到場,警方目前已逮捕一名只穿四角褲的男子並將其送醫,但事發至今已數小時,仍未對外透露目前死傷。目擊者畫面顯示,商場內外都看見有民眾倒地,至少3人以上,另一名目擊者則表示,槍手可能不只一人,還有人說槍手進入時,「他什麼屁也沒說」,而是直接開槍。

▲傷者倒地不動,救援尚未挺進。(圖/翻攝自推特「@netluxe」)

圓石市賣場「King Soopers」在美東時間周一(22日)下午發生槍擊案,警方獲報指出有槍手在停車場開槍,隨即商場內發生大量槍聲。該市警方、特種武器與戰術部隊(SWAT team)等多方警力隨即趕往現場,警方於當地時間2時49分(約台灣時間凌晨4時49分)發布推特警告該區民眾避難。到場後警方分別營救出部分賣場內的店員及青少年,被救出的其他民眾臉部表情凝重,也有人痛苦落淚,一對情侶則是慶幸安全脫離,在路上對吻,同時不遠處有警隊在賣場旁全副武裝待命。

Photos: Heavy police presence around King Soopers in #Boulder after shooting. pic.twitter.com/rS0xLDRC7o — Matthew Jonas (@photojmatthew) March 22, 2021

Moving photo from my friend and colleague ⁦@hartoutwest⁩ taken outside Boulder King Soopers on Table Mesa: pic.twitter.com/0oGsBjoDXb — Vic Vela (@VicVela1) March 22, 2021

《路透社》稍早指出,警方逮捕一名赤裸上身、光著腳只穿四角褲的男子,將其反手壓制並帶離賣場送醫。根據畫面顯示,該名嫌疑人右腳布滿大量鮮血,警方在押送過程中還彎腰撩起嫌疑人褲腳,試圖檢查傷勢。

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

《丹佛郵報》(The Denvor Post)報導,槍擊案在下午發生,但直到傍晚警方仍未透露目前死傷數字,只表明有一名槍手在賣場內,且對方持有步槍。警方已圍困住商場,並從外喊話要槍手出來投降,但顯然槍手並未屈服。

Emergency notification just went out: Boulder police asking people near 17th and Grove to shelter in place while they respond to report of armed, dangerous individual. PD is investigating to determine if this is related to King Soopers shooting. — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021

當地時間傍晚5時10分(台灣時間23日上午7時10分),警方發布推特,要求住在圓石市葛洛佛街(Grove)和第17街的民眾,應盡速前往避難所,因為警方現在正另外面對「一名武裝的危險份子」,「警方正在調查,判斷是否與King Soopers的槍擊案有關聯」。警方隨即包圍在第17街上的一處住處,兩輛武裝警車就停在外頭;FBI稍後也表示,受到圓石市警局請求,已協助進行調查。

稍早一名在商場的目擊者於推特上連番上傳現場影片,畫面中顯示,賣場外的柏油路上躺著一名傷者,無障礙坡道上也有一名傷者倒地,接著是賣場內部接近入口處,一名男性倒著推車區旁。

▲一名男子穿著四腳部被捕,右腳流出大量鮮血。(圖/翻攝自推特「@netluxe」)

兩名目擊者接受《丹佛郵報》報導,他們是住在該處賣場附近街區的室友,當他們一起在收銀台買披薩準備當午餐時,看到一名槍手走進賣場,「他什麼屁都沒說,他就是走進來,然後就開始開槍。」兩人後來從賣場後方溜了出去。另一名目擊者表示槍手「擊發了好幾槍,然後一片死寂,接著他又開了好幾槍。他不是用掃射的方式。」

科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)發布一項聲明,首先表示難過,接著指出事件仍在發生中,警戒尚未解除,官方還在緊密監視現場情況,「目前最優先的事情是讓當地執法人員,以及圓石市官方處理當前情況,確保所有涉及此事件的人的安全。」

