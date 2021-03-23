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美賣場槍擊「3人倒地不動」！　內褲男右腿爆血被捕現場情況曝

記者張靖榕／綜合外電報導

美國科羅拉多州警方圓石市（Boulder）的「King Soopers」賣場發生槍擊案，多方警力到場，警方目前已逮捕一名只穿四角褲的男子並將其送醫，但事發至今已數小時，仍未對外透露目前死傷。目擊者畫面顯示，商場內外都看見有民眾倒地，至少3人以上，另一名目擊者則表示，槍手可能不只一人，還有人說槍手進入時，「他什麼屁也沒說」，而是直接開槍。

▲▼美賣場槍擊「3人倒地不動」！　內褲男右腿爆血被捕現場情況曝。（圖／翻攝自推特「@netluxe」）

▲傷者倒地不動，救援尚未挺進。（圖／翻攝自推特「@netluxe」）

圓石市賣場「King Soopers」在美東時間周一（22日）下午發生槍擊案，警方獲報指出有槍手在停車場開槍，隨即商場內發生大量槍聲。該市警方、特種武器與戰術部隊（SWAT team）等多方警力隨即趕往現場，警方於當地時間2時49分（約台灣時間凌晨4時49分）發布推特警告該區民眾避難。到場後警方分別營救出部分賣場內的店員及青少年，被救出的其他民眾臉部表情凝重，也有人痛苦落淚，一對情侶則是慶幸安全脫離，在路上對吻，同時不遠處有警隊在賣場旁全副武裝待命。

《路透社》稍早指出，警方逮捕一名赤裸上身、光著腳只穿四角褲的男子，將其反手壓制並帶離賣場送醫。根據畫面顯示，該名嫌疑人右腳布滿大量鮮血，警方在押送過程中還彎腰撩起嫌疑人褲腳，試圖檢查傷勢。

《丹佛郵報》（The Denvor Post）報導，槍擊案在下午發生，但直到傍晚警方仍未透露目前死傷數字，只表明有一名槍手在賣場內，且對方持有步槍。警方已圍困住商場，並從外喊話要槍手出來投降，但顯然槍手並未屈服。

當地時間傍晚5時10分（台灣時間23日上午7時10分），警方發布推特，要求住在圓石市葛洛佛街（Grove）和第17街的民眾，應盡速前往避難所，因為警方現在正另外面對「一名武裝的危險份子」，「警方正在調查，判斷是否與King Soopers的槍擊案有關聯」。警方隨即包圍在第17街上的一處住處，兩輛武裝警車就停在外頭；FBI稍後也表示，受到圓石市警局請求，已協助進行調查。

稍早一名在商場的目擊者於推特上連番上傳現場影片，畫面中顯示，賣場外的柏油路上躺著一名傷者，無障礙坡道上也有一名傷者倒地，接著是賣場內部接近入口處，一名男性倒著推車區旁。

▲▼美賣場槍擊「3人倒地不動」！　內褲男右腿爆血被捕現場情況曝。（圖／翻攝自推特「@netluxe」）

▲一名男子穿著四腳部被捕，右腳流出大量鮮血。（圖／翻攝自推特「@netluxe」）

兩名目擊者接受《丹佛郵報》報導，他們是住在該處賣場附近街區的室友，當他們一起在收銀台買披薩準備當午餐時，看到一名槍手走進賣場，「他什麼屁都沒說，他就是走進來，然後就開始開槍。」兩人後來從賣場後方溜了出去。另一名目擊者表示槍手「擊發了好幾槍，然後一片死寂，接著他又開了好幾槍。他不是用掃射的方式。」

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）發布一項聲明，首先表示難過，接著指出事件仍在發生中，警戒尚未解除，官方還在緊密監視現場情況，「目前最優先的事情是讓當地執法人員，以及圓石市官方處理當前情況，確保所有涉及此事件的人的安全。」

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