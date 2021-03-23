亞裔大尺碼女模創歷史！首登「運動畫刊」泳裝特輯：非常自豪

▲大尺碼女模Yumi Nu。（圖／翻攝自IG／_yumi_nu）

記者蔡儀潔／綜合報導

日本、荷蘭混血名模兼音樂創作家友美（Yumi Nu），成為第一位為知名美國體育雜誌「運動畫刊」（Sports Illustrated）拍攝泳裝照的亞裔大尺碼女模，登上預定7月發售的2021年泳裝特輯，寫下了新歷史。

據《南華早報》報導，大尺碼身材的人在美國亞裔社群和亞洲國家中，可以說是非常少見，友美此番登上「運動畫刊」令她直呼很榮幸，也感到非常自豪。

友美指出，「對於亞裔美國女性來說，炫耀自己的身材和性感非常羞恥。對於我做為大尺碼模特兒來說，我們必須不斷進步，與這一還未發展成形的內心聲音拼搏。」

▲Yumi是知名美籍日裔電子音樂家史蒂夫‧青木（Steve Aoki）的侄女。（圖／翻攝自IG／_yumi_nu）

據悉，友美身兼名模和音樂創作家，是知名美籍日裔電子音樂家史蒂夫‧青木（Steve Aoki）的侄女。她近日在IG發出影片，表達她參與拍攝的意義，「我不希望任何人在一生中，都覺得自己不夠好，這它阻止我們過充實的生活。」

▲Yumi的IG有4.2萬追蹤者。（圖／翻攝自IG／_yumi_nu）

報導指出，今年夏季東京奧運會開幕式的創意總監佐佐木宏（Hiroshi Sasaki）日前曾提案，要身材圓潤的台日混血女藝人渡邊直美扮成「奧林pig」從天而降，遭到輿論嚴厲抨擊，更引發國際關注報導，佐佐木宏道歉後辭職。

運動畫刊近年來積極倡議顛覆傳統觀念，繼去年邀請來自巴西的跨性別名模瓦倫蒂娜‧桑帕伊奧（Valentina Sampaio）後，今年再邀請非裔和亞裔混血的「維多利亞的秘密」跨性別女模雷娜‧布魯姆（Leyna Bloom）拍攝泳裝特輯，她也成為運動畫刊史上首位跨性別有色人種的泳裝女郎。