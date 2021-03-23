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健美猛男臥推220KG　3秒後胸肌撕裂！「詭異隆起」影片曝光

▲克勞力的胸肌撕裂。（影／翻攝自YouTube／Shyam Kiran）

記者崔子柔／綜合報導

英國23歲的健美男萊恩克勞力（Ryan Crowley）日前挑戰進行220公斤的臥推，沒想到右側胸肌突然撕裂，整個胸膛詭異隆起，讓他痛得從器材摔下，緊急送醫治療，目前已完成手術，在病房休養中。

根據影片內容，克勞力身旁有一名教練輔助訓練，進行220公斤的臥推時，突然右側胸肌向中間隆起，讓他大聲哀嚎後從器材上摔落，緊急送醫。

▲克勞力的胸肌需完全重建。（圖／翻攝自instagram／@ryancrowley97）

克勞力21日在ig上貼出手術前的照片，他的右胸肌、腋下、上臂都呈現一片烏黑，「真不敢相信會發生這種事，我的胸肌完全被撕斷了」、「祈禱手術後能完全恢復，不要影響到我甚至還沒開始的職業生涯」。

手術完成後，克勞力發文表示，原本預估只需1小時的手術，花了4小時才完成，醫師將他的胸肌完全重建，術程要先從骨頭上撕下肌腱，再從肌腱上撕下肌肉，但他的骨頭太密集了，才讓手術時間加倍。

▲克勞力正在休復中。（圖／翻攝自instagram／@ryancrowley97）

因為這次傷害沒有涵蓋在克勞力的保險中，龐大的醫療費用讓他無法負擔，不過他在GoFundMe網站發起募款，順利籌到超過2.5萬美元（約72萬元台幣）的資金，讓他非常感謝大家的幫忙。

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關鍵字：

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