元配怒啃下體「報復性結紮」　9寶爸陪睡二奶下場：從此性生活掛蛋

▲穆卡雷被元配報復，從此不能再享受性生活。（圖／翻攝自「拉丁時報」）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏干達男子穆卡雷（Bashir Mukaire）娶有元配和二老婆，一日他從二老婆住處過夜回到家後，面對的是醋意大發充滿殺氣的懷孕元配，沒想到對方竟然衝過來咬住他的下體一口扯下，頓時下半身血噴如柱，而醫師也表示沒有辦法再接回去，睪丸還外露，有9個孩子、還有2個新生兒待產的他，生活從此發生了180度大轉變。

綜合外電報導，45歲的穆卡雷在17日清晨從東烏干達的布格韋利（Bugweri）回到家中，一打開門發現苦等已久的38歲元配納卡勾羅（Asifa Nakagolo）氣得非常火，下秒不管有孕在身直接衝向他並瞄準下體，張口就咬住陰莖使勁撕扯下來。穆卡雷瞬間痛倒在地，大量鮮血不斷從下體湧出，其中一顆睪丸直接外露。

打電話叫救護車來的是鄰居，他告訴這對冤家夫婦若不趕快將穆卡雷送醫，恐怕會出人命。救治穆卡雷的醫師表示，從傷者傷口情況來看，已經無法將接回，因為「陰莖已經死透了」，「這名男子下半身將無法在進行任何性行為。」

穆卡雷在聲明中指出，他之所以會在二老婆家過夜，是因為二老婆已經在待產，但一回到元配家，「一看見我，她就衝向我並咬斷我的生殖器，造成嚴重撕裂傷。」

不只下半生無法再享受性生活，報導指出，穆卡雷從今往後只要需要排尿，都必須依靠導尿管。

警方發言人指出，元配在案發後已經離開現場，目前尚不清楚她的蹤影，當局會盡快找出她的下落。