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中國嗅到美國弱點！　美媒：台灣未來是最艱鉅挑戰

▲▼美中阿拉斯加高層會談。（圖／路透）

▲中美高層戰略對話上周在阿拉斯加落幕。（圖／路透）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

華爾街日報（WSJ）今天發表社論，題為「中國對拜登的警告」（China's Warning to Biden）。文中提及，美國在阿拉斯加會談學到的教訓顯示，敵國嗅到美國的弱點。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪上週在阿拉斯加安克拉治，與拜登政府官員進行首場美中高層會談，期間訓斥美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）

文章指出，這是美中關係新現實，因為敵國正試圖了解，是否可以利用美國總統拜登的弱點，重施針對前總統歐巴馬的故技。

文中提及，這雖然只是一場會議，但已為全球最重要的雙邊關係定調。傳言說，中方在閉門會議的爭吵，與公開評論時一樣強硬。中方正表明，在美國前總統川普執政多年後，北京希望美國回到歐巴馬時期容忍中國在全球挺進的政策。

▲▼美中阿拉斯加高層會議。（圖／路透）

▲美中阿拉斯加高層會議。（圖／路透）

拜登政府在就職後頭兩個月，在各項涉中議題上措辭強硬。在安克拉治會談前，布林肯與蘇利文精心安排一系列與印太盟邦的會議，並與韓國就駐軍費用分攤達成協議。

但文章強調，美國真正的挑戰將是如何因應來自中國、俄羅斯及伊朗等敵國的侵略企圖。這三國強人領袖仍記得，他們如何在歐巴馬時期自由派國際主義者掌權時挺進。

文章指出，這三個區域強權正試圖了解，美國新政府是否為「歐巴馬2.0」；美國的最大考驗將是中國，中國日益有信心，認為自身戰略優勢勝過衰退中的美國。

▲▼美中阿拉斯加高層會談。（圖／路透）

▲美中阿拉斯加高層會議。（圖／路透）

文中提到，對於美國而言，台灣的未來可能是最令人憂心挑戰。作為全球半導體生產中心，台灣對美國經濟利益至關重要，同時也是民主盟邦。

中國國家主席習近平已表明，收復台灣是優先課題，且中國正在建立能快速侵台武力。習近平渴望拿氣候變遷議題上承諾，換取美國對台灣問題的默許。

文章最後指出，美國現正處於危險時刻，因為全球流氓政權正在測試拜登政府的決心。美國在安克拉治會議學到的教訓，是必須嚴正看待的警告。

ET快訊
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