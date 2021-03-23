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中國「報復性制裁」歐洲議員　人民黨團主席：凸顯北京蔑視民主

▲▼歐洲人民黨黨團（EPP Group）主席韋柏（Manfred Weber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲人民黨黨團主席韋柏在推特嚴詞抨擊中國北京當局。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電

中國今天宣布制裁支持新疆人權議題的歐洲議會議員，引發歐洲議會最大黨團人民黨主席韋柏強烈批評中國，強調這凸顯北京對民主的蔑視，強調歐洲不會畏縮。

歐盟今天舉行外長會議，批准對全球嚴重侵犯人權的行為進一步制裁，涉及事項包括中國大規模拘留新疆的維吾爾族人、北韓的鎮壓行為、利比亞的殺害和強迫失蹤案件等。其中對中國制裁4人。

歐盟表示，這項制裁決定標誌著堅決捍衛人權，並對犯下侵犯和虐待的行為者採取實際行動。

不過中國方面隨後不滿歐方以所謂新疆人權問題為藉口對中國個人和實體實施單邊制裁，擴大對歐方10名人員和4個實體實施制裁。

其中包括5名歐洲議會議員、以及荷蘭、比利時、立陶宛國會議員，還有歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心、丹麥民主聯盟基金會。

對此，歐洲議會最大黨團、歐洲人民黨黨團（EPP Group）主席韋柏（Manfred Weber）隨即在推特發文表示，中國攻擊經由自由選舉產生的國會議員，這展示北京對民主的蔑視，歐洲議會不會畏縮。他並呼籲歐盟表達強烈反對及準備對中國的反制措施。

中方制裁歐方名單包括5位歐洲議會議員，分別是歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）、歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、以及法國籍的格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）、保加利亞籍久什尤克（Ilhan Kyuchyuk ）以及斯洛伐克籍的萊克斯曼（Miriam Lexmann）。

此外還包括荷蘭國會議員史卓瑪（Sjoerd W. Sjoerdsma）、比利時國會議員寇拉提（Samuel Cogolati）、立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）、以及德國學者鄭國恩、瑞典學者葉必揚等。其相關人員及其家屬被禁止入境中國及香港、澳門特別行政區，他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國進行往來。

而歐盟對中國的制裁名單則是前新疆政法委書記朱海侖、維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、當地中共高幹王明山及王君正。

這是自1989年六四天安門事件以來，歐盟首次對北京實施這類制裁。

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