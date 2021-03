挺台！帛琉總統不甩北京：沒人可以要求我們中斷這段關係

▲帛琉總統惠恕仁。(圖/翻攝自臉書/President Surangel Whipps Jr.)

文/中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電

預計28日訪台的帛琉總統惠恕仁今天接受中央社專訪說,北京過去曾接觸他,但他回應帛琉是民主國家,有選擇朋友的自由,帛琉重視與台灣的關係,「沒人可以要求我們應該中斷這段關係」。

對於中國擴張在太平洋的勢力,惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)今天接受中央社記者視訊訪問時表示,帛琉是民主國家,「我們與共享價值的國家維持緊密的關係,至關重要」。帛琉很幸運是台灣堅實的夥伴,「我們希望持續強化這段關係,這是毫無疑問的」。

惠恕仁也透露,去年當選帛琉總統後,北京曾接觸他,但他回應,「我們應有選擇朋友的自由,沒有人可以說,我不能跟誰做朋友」。帛琉重視與台灣的關係,「沒人可以要求我們應該中斷這段關係」(nobody should tell us that that relationship should be severed)。

歷經數個月的籌備,台帛雙方17日共同宣布啟動旅遊泡泡,惠恕仁預計3月28日率領小型訪團訪問台灣,在台期間除了宣傳帛琉觀光,也將會晤總統蔡英文。隨後,他將於4月1日搭乘旅遊泡泡首航班機,與台灣遊客一起飛往帛琉。

已完成2劑疫苗接種的惠恕仁今天談及即將訪台的心情時表示,就像1月初他到機場迎接2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗的心情一樣,「非常興奮」。

他表示,訪台的主要目的是推動旅遊泡泡,「這對我們來說非常重要」,雙方經過很長一段時間的討論,建立彼此的信心。藉由訪台希望向台灣民眾確保,「帛琉是安全的」,歡迎台灣遊客到帛琉旅遊。

這將是惠恕仁1月底就職後的首趟海外行程。他說,此次訪台主要希望促進觀光及醫療合作,有機會的話也希望探索造船業方面的合作機會。

另外,惠恕仁表示,先前與蔡總統視訊會議時曾邀她訪問帛琉,這次也會利用面對面見面的機會,再次邀請蔡總統訪問。希望在他訪問台灣不久後,蔡總統也訪問帛琉。

「向世界證明旅遊泡泡是可行的,至關重要」,他形容,這是兩個很親密的朋友,共享兩國之間一個安全的旅遊廊道。

