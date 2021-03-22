吞4包鹽拿5.9萬獎金！　網紅大口塞完「表情逐漸失控」吸150萬讚

▲ 安谷吃到後來表情逐漸崩壞。（圖／翻攝自TikTok／@anggun_supriadi）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全民網紅時代來臨，為從人群中脫穎而出，只能不斷挑戰自我。印尼網紅安谷（anggun）以吃東西聞名，挑戰的食物無奇不有，牛頭、辣椒、蒜頭都是他爆紅的原因，日前更為了3000萬印尼盾（約新台幣5.9萬元）獎金，一口氣吞下4包鹽，讓網友都忍不住擔心起他的健康。

馬來西亞《中國報》21日報導，安谷先前曾挑戰胡椒、紅辣椒醬等刺激的食材，在TikTok上擁有320萬粉絲。先前有網友提議，只要他吃下4包鹽，就給他3000萬獎金。安谷接受他的挑戰，日前上傳吞鹽影片，成功抱走獎金。

影片中可見，安谷眼前出現一個擺著3000萬鈔票及4包鹽巴的盤子，他馬上放下手機，將鈔票放到一旁，拿起剪刀剪開包裝，將4包鹽全部倒入盤子中，開始進行挑戰。他先是用湯匙一口一口吞，原先面不改色，後來表情一度扭曲，接著開始徒手抓鹽往嘴塞。待盤子完全被清空，安谷整張臉都皺了起來。吞下口中的鹽巴後，他便拿起鈔票走人了。

這段影片短短6天累積2300萬次觀看，150萬人按讚。網友紛紛留言表示，「我光看都覺得痛苦，何況是吞下去」、「我都覺得鹹了」、「到底誰愛看這個」、「你的腎跟心臟還好嗎」。也有網友懷疑，安谷吃下的可能不是真的鹽巴。

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