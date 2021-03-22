緬甸政變升至250死！歐盟再祭11人制裁　下波目標為「軍方企業」

▲緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

歐盟執委會副主席波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟將於22日對11名與緬甸政變有關的個人實施制裁。更有歐盟外交官表示，目前不排除針對緬甸軍方企業，或是提供軍方資金的企業進行進一步制裁。

根據《路透社》報導，歐盟執委會副主席兼外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，將對11名參與緬甸政變和鎮壓示威者的人實施制裁。根據先前報導，這份制裁名單在歐盟外長會議通過後，可能就會立刻公布。

儘管歐盟自2018年以來，就對緬甸祭出武器禁運、制裁高級軍事官員等措施，但接下來可能會採取更嚴厲的商業制裁。歐盟外交官透露，緬甸軍方的部分企業如「緬甸經濟控股公共有限公司」（Myanma Economic Holdings Limited）、「緬甸經濟公司」（Myanmar Economic Corporation）很有可能成為下一波制裁目標，禁止歐盟投資者與銀行和它們合作。

▲緬甸政變爆發至今已有超過250人喪生。（圖／路透）



這兩間軍方企業遍布緬甸整個經濟領域，從採礦、食品製造到電信、銀行業都有投資參與；在先前的文人政府時代，這些企業成為全緬甸最大的納稅單位，且持續尋求和外國公司結成貿易夥伴。

聯合國事實調查團隊2019年的報告建議，必須對這兩間公司及其子公司進行制裁，因為它們替緬甸軍方提供額外收入來源，為其侵犯人權行為提供資金。

緬甸軍方政變，罷黜前文人政府實質領袖翁山蘇姬後，民眾上街示威抗議，震動全國，軍方則下令殘酷鎮壓。緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，自從2月1日政變以來，緬甸已有超過250人喪生，逾2600人被捕，實際傷亡數字可能更高。

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