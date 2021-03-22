剛果大選開票中...　總統候選人「染疫病逝」醫療專機

▲科爾拉斯作為剛果總統候選人，22日因新冠肺炎離世。（圖／翻攝自Facebook／Guy Brice Parfait Kolelas）

實習記者黃品臻／綜合報導

剛果共和國於21日舉行總統大選，目前正處於開票階段，在野黨候選人科爾拉斯（Guy Brice Parfiat Kolelas）卻在今日驚傳病逝，死因與感染新冠肺炎有關。得年61歲的科爾拉斯，前一天還在推特上說，「我正在與死亡抗戰，但是我請求你們站起來為了改變而投票，我不會什麼都不做。」

綜合外媒報導，科爾拉斯競選團隊於21日表示，總統候選人正在醫院接受新冠肺炎治療，且有望被轉移到法國治療。孰料競選團隊總監22日說明，科爾拉斯在移轉法國過程中，於一架醫療飛機上死亡。

其實，21日凌晨科爾拉斯曾在推特上發布一段影片，影片中，他躺在病床上，虛弱地用法語向選民喊話，要大家為了國家的改變起身投票。他也說絕不會因為染疫而什麼都不做。

科爾拉斯與現任總統恩格索（Denis Sassou Nguesso）都是此次大選的候選人，2016年科爾拉斯就曾輸給恩格索，名列第二，此次捲土重來，卻未等到開票結果便離世，而恩格索已在剛果執政36年之久，選舉前各界都認為他將會繼續連任。