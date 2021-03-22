美國研究：AZ疫苗有效性達79%　「全面防止重症」無嚴重副作用

▲ 歐洲部分國家已恢復施打AZ疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠疫苗爆出血栓風險，全球十多國一度暫停施打。但美國最新研究證明，AZ疫苗有效性高達79%，更能在不產生嚴重副作用的狀況下，全面保護人體免受新冠肺炎最嚴重的後果威脅。

根據阿斯特捷利康公司22日聲明，美國一項大規模臨床研究顯示，AZ疫苗預防新冠病毒的有效性達79%，且能100%防止重症及住院治療。研究人員表示，該疫苗對所有年齡層皆有效，包括老年人，但此論點目前未獲他國研究證實。

這項研究共3萬名自願者參加，其中2萬人注射AZ疫苗，其餘1萬人注射假疫苗，結果於22日公布，對受到血栓疑雲籠罩的阿斯特捷利康公司來說，無疑是振奮人心的消息。該公司22日表示，將持續分析新數據，同時準備向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急批准。若能獲得美國監管機構認可，將大大為藥廠加分。

AZ疫苗已在全球逾70個國家通過許可，台灣也在今（22）日開打，但FDA尚未核准使用。各國科學家都在等待美國研究結果，希望藉此釐清AZ疫苗有效性，因為先前的臨床實驗存在爭議。

英國衛生當局最早根據在英國、巴西及南非的實驗結果，批准使用AZ疫苗。當時的研究指出，疫苗有效性約為70%，卻爆出實驗過程出錯，導致部分受試者第一劑僅注射一半劑量，而研究人員第一時間沒有承認。此後AZ疫苗爭議接踵而至，包括對老年人的保護力、二劑間隔時間、血栓問題等，但法國、德國、義大利等國已於19日重啟施打。

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