法國出現「新變種」病毒…PCR無法檢出！　至少8人感染死亡

▲法國布列塔尼（Brittany）發現新變種病毒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

法國布列塔尼（Brittany）衛生局表示，該地區發現一種新的新冠肺炎變種病毒，這種病毒無法用一般的PCR檢測出來，因此恐怕有很多感染者因檢測結果為陰性，而沒有進行即時治療。目前布列塔尼地區已知有8人確診此種病毒，但都已經病逝。

綜合《路透社》、《法新社》報導，布列塔尼地區一間醫院爆發群聚感染，而從13日檢驗出的79例確診病患中，竟有8人是感染另一種全新的變種病毒。這8人最初的核酸檢驗（PCR）結果為陰性，但是卻出現典型的新冠肺炎症狀，最後是透過血液樣本和呼吸系統組織進行檢測才確診，但這8人目前皆已病逝。

法國科學家將此種病毒命名為「布列塔尼變種病毒」（Breton variant），根據目前調查結果顯示，它的傳染力、致命率沒有英國、南非、巴西變種病毒來的強，現階段已列入世界衛生組織（WHO）的監測範圍，並持續調查疫苗對其的效力。

根據《The Local》報導，布列塔尼地區是法國確診病例數最少的地方，每10萬居民的平均感染數僅132.9人；巴黎等其它嚴重地區則為每10萬人404例。但也有人認為，是因為「布列塔尼變種病毒」無法被PCR檢測出來，所以數據有誤。法國衛生部也緊急發出通知，要求人們盡速接種疫苗，並持續戴好口罩避免群聚。

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