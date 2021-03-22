北韓怒轟歐美國家「踐踏人權」！呼籲停止種族歧視：勿做賊喊抓賊

▲北韓外務省呼籲西方國家在人權議題上，勿做賊喊抓賊。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）長期以來受到西方國家譴責國內人權問題，不過近期卻透過外務省在官網上發表文章，反批歐美國家根本「做賊喊抓賊」，自己才應該要重視自身的人權問題，呼籲停止對於種族的歧視、以及對於女性的歧視與暴力行徑。

根據《韓聯社》報導，北韓外務省昨（21）日透過官網上發表「黑白（是非）顛倒的極致」、「西方國家應停止種族歧視行為」、「人權犯罪者的做賊喊抓賊」等3篇文章，痛批西方國家踐踏人權，才是國際社會最該及時糾正的問題。

北韓外務省表示，「如今在西方國家中，勞工與民眾仍因槍枝與各種凶器犯罪慘痛犧牲，且犯罪暴力團體仍掌控著整個社會，對於女性的歧視暴力行為更是無法以言語形容！受到西方國家極惡無道的挑釁與策動，種族歧視行為可說是日益嚴重。」

北韓外務省認為，以歐盟為首的西方國家在國際社會上吵著「擁護人權」，實際上圖謀顛覆其他國家的體制，恣意採用惡法，將人權問題政治化，如此陶醉於充滿選擇性的雙重標準之中。

另外，北韓駐日內瓦代表部大使韓大成（한대성，音譯）於本月12日聯合國人權理事會第46屆會議的演說上也提出類似主張，呼籲部分國家（指美國）停止以新疆、西藏、香港、台灣等問題對中國進行內政干涉，「人權問題已逐漸泛政治化，且為了達成不正當的政治目的，刻意捏造部分主權國家的人權現況，以此做為該國犯罪的證據。」

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