男人看了「超性奮」！4個約會小動作性感破表　點餐也暗藏心機

記者吳美依／綜合報導

外國網友派翠西亞（Patricia）時常在社群媒體上分享影片，教導大家如何在舉手投足之間增添魅力與自信。她在TikTok公布4個「約會小技巧」，也就是透過簡單、微小的肢體語言，讓男人感到「興奮不已」，除了站立、坐下與走路以外，就連點餐姿勢也暗藏心機。

派翠西亞指出，女性們必須「好好使用」身體部位，在走路時左右搖擺臀部。她也示範最完美站姿，也就是把一側臀部微微挺出，呈現性感S形曲線。

▲派翠西亞拍片教導約會時的4個「小動作」，會讓男人看了興奮不已。（圖／翻攝TikTok@patricia.cnr）



派翠西亞說，女性們坐下時，不應該駝背、蜷曲雙腿或「把身體縮成一個害羞的長方形」，而要盡情伸展肢體，例如交叉雙腿並斜向筆直延展，甚至稍稍傾斜身體，展示身體曲線。她的最後一個「必殺技」則在點餐時上場，一隻手輕輕觸摸肩膀，同時歪頭拉長脖子，露出頸部曲線。

這部影片已經累計170多萬個讚數，許多網友認為十分受用，「這些都是很棒的建議」、「我好愛這些建議」。但另一些人不太認同，「都已經2021年了，為什麼你們還在試圖討好男人？」

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