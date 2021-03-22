戀情遭阻！18歲少女夥同男友勒斃老爸...「愛上不該愛的人」

▲少女因不滿老爸反對戀情，憤而弒父。（示意圖／免費圖庫pexels）



記者王佩翊／編譯

印度北方邦一名52歲的男子21日被發現陳屍在自家床上，待警方調查後才發現，殺人兇手竟然就是他年僅18歲的女兒與女兒男友。據悉，女兒會狠下心來弒父竟只是因為戀情遭到父親反對，一時憤怒，才透過男友的協助用繩子勒死熟睡中的父親。

根據《印度快報》報導，印度北方邦阿約提亞的一個村落中，有一名52歲的男子拉瓦（Darbari Lal Rawat）21日在家中被妻子發現氣絕身亡，嚇得她隨即報警處理。經警方調查，死者現年18歲的女兒蘭茱（Ranju）與男友羅喜（Ravi Lodhi）嫌疑重大，而女方在面對警方盤查後，才緩緩坦承犯行。

根據死者妻子表示，女兒不久前和村里的另一名青年羅喜看對眼，但是遭到拉瓦反對。拉瓦雖然要求女兒蘭茱與羅喜保持距離並分手，但蘭茱卻執意不聽，導致父女倆人短期內多次發生爭執。沒想到事發當天，心生怨念的小情侶竟然因此偷偷溜進父母的房間，也不管拉瓦的妻子就睡在床的另外一邊，便當場拿出繩子將拉瓦勒斃。

直到拉瓦的妻子隔日起床發現有異後，才急忙報警，然而此時拉瓦早已回天乏術了。拉瓦的女兒一開始雖否認犯行，但在漫長審訊過程後，終於坦承弒父，稱自己是在羅喜的幫助下謀殺父親，只因「戀情遭到反對」。

警方表示，拉瓦的遺體已經被送往醫院進行屍檢，而蘭茱與羅喜也遭到逮捕。

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