雙眼流出「血色眼淚」！25歲女急就診　醫證實：罕見疾病

▲印度一名25歲女子患有罕見疾病淚血症。（圖／翻攝自BMJ）

記者陳怡靜／綜合報導

眼睛竟然也會排出月經？印度一名25歲已婚女子，日前眼睛突然流出血淚，連忙到醫院就診，但經過眼科和放射科醫師檢查後，判定她一切正常，其他部位也沒有出血狀況，讓醫師們百思不得其解。直到一名醫師戈什（Soumitra Ghosh）發現，血淚與月經相關，證實她罹患淚血症（Haemolacria）。



綜合外媒報導，該名女子表示，自己並沒有感到任何疼痛或不適，一個月前也發生過類似情況，但到醫院檢查結果卻顯示一切正常，加上她也沒有家族相關病史，眼科和放射科的醫師都診斷不出病況，直到一名醫師戈什（Soumitra Ghosh）發現，女子眼睛連續2次出血都是在經期間發生，研判她罹患淚血症（Haemolacria）。

戈什表示，淚血症是一種罕見的臨床疾病，患者會從單眼或雙眼流出血液，成因有多種，其中之一可能是「代償性月經」（Vicarious menstruation），意即在經期間或來經前，血液從子宮以外器官流出。

▲淚血症成因有很多種，其中一項可能是「代償性月經」。（圖／翻攝自BJM）

戈什指出，因代償性月經引發淚血症的案例極少，原因可能是荷爾蒙產生病變，便替女子開了雌激素（oestrogen）與黃體酮（progesterone）的口服避孕藥治療，3個月回診期間時，就再也沒出現相關症狀。