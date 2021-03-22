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救世主淪過街鼠　《華郵》分析AZ疫苗公關災難

▲▼ 疫苗,藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca） 。（圖／路透）

▲阿斯特捷利康疫苗只需一般冰箱溫度即可儲放，有利設備不發達地區配送。（圖／路透）

文／中央社

牛津大學與阿斯特捷利康共同研發的新型冠狀病毒疫苗爭議不斷，儘管世衛與歐盟相繼替疫苗背書，但「輿觀」（YouGov）一份民調顯示，歐洲多國已對AZ疫苗信任度大幅下滑。

「華盛頓郵報」指出，阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗標榜不求營利、每劑僅4美元，加上只需一般冰箱溫度即可儲放有利設備不發達地區配送，富國窮國均能受益，本應是挽救世界於倒懸的救世主，卻因其他疫苗加速問世與本身失誤連連自陷窘境。

AZ疫苗去年11月發布試驗結果，接種一半劑量受試者的疫苗保護力90%，接種完整兩劑量受試者的保護力卻僅62%，牛津大學研究人員坦言無法解釋，接著發生交付量無法達標與歐盟簽約的進度挨轟，現又因歐洲各地傳出接種後引發血栓案例，讓歐洲民眾對AZ疫苗信心瓦解。

▲▼ 英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）新冠疫苗。（圖／路透）

費城的「魏斯塔研究所」（Wistar Institute）科學家厄特爾（Hildegund C.J. Ertl）說：「從一開始，牛津研發團隊就不停地發新聞，吹噓一切是如何美好。在徹底證明事物確實完美前就誇誇其談只有反效果。如今已然是公關災難。」厄特爾從事與AZ疫苗相同技術的疫苗研發，也與牛津科學家合作過。

目前美國自身已核准3款疫苗，包括保護力約95%的兩劑型輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗、莫德納（Moderna）疫苗，以及保護力66%的單劑型嬌生疫苗，AZ疫苗正待美國食品暨藥物管理局（FDA）核准。美國國內已有無需AZ疫苗的聲浪。

斯克里普斯應用科學研究所（Scripps Research Translational Institute）所長托波爾（Eric Topol）說：「我看不出AZ疫苗在美國能有什麼角色。」他希望FDA還是能批准AZ疫苗，以便美國把所買的AZ疫苗全捐給世衛的疫苗全球取得機制COVAX。

法新社報導，輿觀的民調發現，德國、法國、西班牙和義大利等歐盟最大成員國中的大多數民眾，現在都認為接種AZ疫苗不安全。只有英國受訪者力挺這款自家疫苗，有2/3受訪者認為AZ疫苗安全，只有9%受訪者持相反意見。

在這份3月12至18日所做的民調，輿觀發現有55%的德國人說AZ疫苗不安全，一個月內升高15個百分點，另有32%的受訪者認為這款疫苗安全。

在疫苗施打進度落後歐盟其他國家的法國，有61%的受訪者說AZ疫苗不安全，而在義大利和西班牙，不信任這款疫苗的人數則在一個月內增加27個百分點。

歐盟藥品管理局（EMA）18日公布評估結論，認定AZ疫苗「安全、有效」，但無法完全排除疫苗與少數罕見血栓的關聯。世界衛生組織（WHO）和英國衛生監管機關也表示AZ疫苗安全無虞，德、法等國雖決定恢復施打，但仍難讓所有歐洲國家釋疑。

這項民調訪問了7個歐洲國家共約8000名成年人。輿觀負責資料數據的新聞工作者史密斯（Matt Smith）說：「在歐洲各國領導人對牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的保護和效力表示擔憂之後，這款疫苗在歐洲的聲譽無疑受到損害。」

「隨著第3波疫情可能席捲歐洲各國，各方官員擔心，假如AZ疫苗的爭議不斷，最終恐拖累全面接種計畫。」

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