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台灣今開打AZ疫苗！南韓醫護親曝「發燒」停不了：痛到牙齒都顫抖

▲▼行政院長蘇貞昌今天接受AZ疫苗接種。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌今天接受AZ疫苗接種。（圖／行政院提供）

記者羅翊宬／編譯

台灣今（22）日起開始接種阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，衛服部長陳時中、行政院長蘇貞昌一早就完成接種，為的就是建立國人對施打疫苗的信心，消弭對歐洲十數國出現血栓案例等副作用的疑慮。至於南韓已開放施打AZ疫苗近一個月，接種AZ疫苗的醫護人員向韓媒透露，接種疫苗後會發燒、有「重感冒」的感覺，且痛到「牙齒不停顫抖」！

根據韓媒《中央日報》報導，繼日本考慮推出「疫苗假」後，南韓國務總理丁世均於16日表示，為了打造人民安心接種疫苗的環境，政府研擬推出疫苗假，並將之制度化，令外界不免好奇接種AZ疫苗到底是也多麼疼痛、或出現副作用等反應的機率為何，因此該媒體採訪完成AZ疫苗第一劑接種的13名醫護人員。

他們表示，患者完成疫苗接種後會在現場等候15分鐘，觀察體內有無任何異常反應，然而大部分完成AZ疫苗接種的醫師，會在接種12個小時之後開始出現發燒、肌肉痠痛、發冷等症狀，且身體會愈發感到沉重，9名醫護人員即使定期服用乙醯胺酚，還是無法避免重感冒症狀。

▲▼南韓從2月26日起開始向療養院患者、醫護人員等施打AZ疫苗。（圖／路透社）

▲南韓從2月26日起開始向療養院患者、醫護人員等施打AZ疫苗。（圖／路透社）

首爾某大型醫院的31歲曹姓醫師表示，「發燒時體溫大概是38.1度，身體嚴重發冷到牙齒不停顫抖！接種疫苗的醫師10人之中，10個人全部都至少出現發燒、肌肉痠痛、發冷等其中一個症狀，而同科的護士們完成疫苗接種後全部都發燒，整棟醫院亂成一團。」

來自首爾某中小規模醫院的35歲李姓醫師表示，「發燒時體溫飆到38.9度，大家痛到像是被毆打到一樣，整天像是喪屍般工作。」

也有醫師透露，白天接種疫苗後，直到晚間仍能感受到疼痛，且痛到無法入眠、或是從睡夢中痛醒。28歲的金姓醫師表示，「在接種完疫苗後，我還刻意服用乙醯胺酚，下班到家後馬上去睡覺，但大概凌晨3點的時候卻被冷醒，身體不斷顫抖。」

報導指出，每個人接種AZ疫苗後出現的副作用、身體反應皆不盡相同，除了發燒、肌肉痠痛、重感冒的感覺、關節痛之外，還會伴隨著耳朵鼓膜刺痛、甚至有眼球血管快爆開的感覺，且有相當多人在接種後會有暈眩感。

▲▼接種AZ疫苗後，該部位可能會肌肉痠痛，副作用36個小時以內消失。（圖／路透社）

▲接種AZ疫苗後，該部位可能會肌肉痠痛，副作用36個小時以內消失。（圖／路透社）

來自首爾的33歲趙姓醫師表示，「除了注射部位3、4天以內會有肌肉疲勞的感覺之外，沒有什麼特別的症狀。」

來自外縣市的31歲李姓醫師則分析，「接種疫苗後不會感到疼痛的人，反而會被覺得很奇怪，現在有許多醫護人員接種，除了自家監控身體狀況外，大部分都是靠服用乙醯胺酚苦撐，若之後國家開始大規模接種，整個國家可能會因為發燒的人而陷入恐慌。我們不是要故意助長對疫苗的恐懼，而是希望（當局）在接種時能有充分的時間說明、提前向民眾分享各種資訊，這樣民眾才不會感到恐懼。」

南韓疾病廳表示，即使施打AZ疫苗後會出現肌肉痠痛、感到噁心等輕微症狀，但大概過了3、4天後症狀就會消失，而至於完成疫苗接種的醫師，其副作用也在36個小時以內消失。

►南韓民眾「拒打」AZ疫苗！寧排隊等輝瑞　他淚：擔心我爸駕鶴西歸

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