冰島休眠6000年火山爆發　百人「直衝噴發口」見證！畫面超震撼

記者詹雅婷／綜合報導

冰島雷克雅內斯半島光是過去20天就發生4萬多起地震，這也讓島上休眠長達6000年的法格拉達爾火山（Fagradalsfjall）19日再度噴發，火山口附近一處裂縫不斷噴出灼熱岩漿，吸引大批人潮前來親眼見證這罕見自然界景象。但依據外媒捕捉到的畫面，目測至少百人21日群聚在火山裂縫邊，無視當局所發布的遠離警示。

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綜合路透、每日郵報報導，法格拉達爾火山（Fagradalsfjall）距離首都雷克雅維克（Reykjavik）僅約30公里，在當地19日晚間8時45分左右噴發，紅色岩漿點亮夜空，期間伴隨著數百次的小型地震撼動該區，且岩漿也在噴發4小時後蔓延約莫1平方公里。

依據當下影片，火山口裂縫不斷噴出岩漿，紅色熔岩流沿著地勢不斷往低處擴散，甚至8公里外的居民都能目擊噴發情況。

▲▼冰島法格拉達爾山火山爆發，距離首都雷克雅維克僅30公里。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）









這是法格拉達爾火山歷時900年後的最新一次噴發，冰島氣象局20日透過聲明指出，此次為小規模噴發，該火山口裂縫長度估落在500至750公尺之間，噴出熔岩的高度則約100公尺高，且如今噴發情況已趨緩。現已知噴發點周圍無人居住，最近的公路也離它2.5公里，不至於危及民眾和建築物。

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儘管當局向公眾示警遠離該區，但仍有大批遊客21日來到火山口裂縫旁，只為欣賞這大自然的罕見一幕。此外，冰島民防緊急管理部也強調，火山噴發產生的氣體，特別是二氧化硫，可能對人體健康造成危險甚至致命，在噴發點以東的小鎮居民建議待在家中，除非接近噴發點，否則應該不會對民眾造成太大不適，現正進行嚴密監控中。

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