　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裸女突闖棚內砸石攻擊…女主播當眾歪吼慘叫！　現場畫面全曝光

▲▼裸女闖入砸石攻擊　主播當眾歪吼慘叫。（圖／翻攝自YouTube／Acces Direct）

▲裸女闖入攝影棚，瓦達當眾慘叫。（圖／翻攝自YouTube／Acces Direct）

記者張方瑀／編譯

羅馬尼亞知名主播瓦達日前在棚內主持節目時，突然有一名全身赤裸的女子衝進攝影棚內，大聲喊著要她還錢，甚至朝著她怒砸石塊，全程也都被錄了下來。瓦達表示，她近來確實常常收到威脅信件；也有人猜測，這是該電視節目的爭議性內容有關。

根據《VAAJU》報導，羅馬尼亞電視頻道Antena 1主播瓦達（Mirela Boureanu Vaida）日前在主持《直播訪談》（Acces Direct）節目時，才開場不到1分鐘，就突然有一名全身赤裸的女子衝進攝影棚內，朝著她衝過來，大喊著要她還錢，甚至還對著她怒砸石塊。

▲▼裸女闖入砸石攻擊　主播當眾歪吼慘叫。（圖／翻攝自YouTube／Acces Direct）

▲裸女闖入攝影棚還砸石攻擊。（圖／翻攝自YouTube／Acces Direct）

穿著粉色西裝，腳踩藍紫色高跟鞋的瓦達立刻放聲尖叫，並向後倒退好幾步，這時現場工作人員也立刻上前阻止該名裸女。瓦達事後接受採訪也表示，她最近確實時常收到不明威脅，有些甚至揚言要取她性命。

據了解，該名裸女已經被送往身心醫院接受治療，詳細情況也還在由警方進行調查。不過報導也指出，《直播訪談》節目已多次因為「利用有問題的方式吸引觀眾」而遭到開罰，這次製作單位還將裸女攻擊的片段放到Youtube頻道，很有可能也是該節目精心策畫的橋段。

►日甜美主播嘻笑播新聞！遇地震「秒變臉」千萬網友嚇到：太可怕
►亂入BBC直播爆紅　4年後「萌妹→音樂系女孩」驚人近況曝光！
►澳猛男主播才報完氣象…「下秒急脫衣」跳海！　英勇救人網狂讚

 

聽Podcast掌握國際局勢

 
ET快訊
獨／七星潭總裁「被打死」影片曝！　白衣男大街發狂狠踹
快訊／4縣市發「10°C↓低溫特報」比預期凍！今晚再一波
快訊／中原大學「大四生墜樓亡」！　學生上課聽到巨響驚嚇
快訊／有信心！蔡英文、賴清德願意施打「國產疫苗」
韓28歲女歌手身亡！2月才宣布好消息　家屬悲痛屍檢
北捷免費發「25萬枚中衛口罩」　系統塞爆搶到當機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣今開打AZ疫苗！南韓醫護親曝「發燒」停不了：痛到牙齒都顫抖

冰島休眠6000年火山爆發　百人「直衝噴發口」見證！畫面超震撼

澳60年最嚴重洪災　新人結婚目睹「整棟新房」被沖走！急撤1.8萬人

混血正妹打AZ疫苗發燒「全身痠痛不能碰」　3天好轉！籲台人莫驚慌

漁夫捕到巨鰻「大海怪」！猙獰獠牙令5.5萬人嚇傻...氣氛瞬間凝結

裸女突闖棚內砸石攻擊…女主播當眾歪吼慘叫！　現場畫面全曝光

德西義法「不信AZ疫苗安全」！僅歐洲1國人民挺到底　最新民調曝

Snapchat尬抖音…3個多月狂撒31億獎金！　25歲網友爽賺近4700萬

「空中飛車」山路爆衝竟飛越30m　超高速俯衝影片曝！慘墜毀屋頂

梅根淚訴王室種族歧視！白金漢宮檢討「多元政策」　女王高度重視

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

台灣今開打AZ疫苗！南韓醫護親曝「發燒」停不了：痛到牙齒都顫抖

冰島休眠6000年火山爆發　百人「直衝噴發口」見證！畫面超震撼

澳60年最嚴重洪災　新人結婚目睹「整棟新房」被沖走！急撤1.8萬人

混血正妹打AZ疫苗發燒「全身痠痛不能碰」　3天好轉！籲台人莫驚慌

漁夫捕到巨鰻「大海怪」！猙獰獠牙令5.5萬人嚇傻...氣氛瞬間凝結

裸女突闖棚內砸石攻擊…女主播當眾歪吼慘叫！　現場畫面全曝光

德西義法「不信AZ疫苗安全」！僅歐洲1國人民挺到底　最新民調曝

Snapchat尬抖音…3個多月狂撒31億獎金！　25歲網友爽賺近4700萬

「空中飛車」山路爆衝竟飛越30m　超高速俯衝影片曝！慘墜毀屋頂

梅根淚訴王室種族歧視！白金漢宮檢討「多元政策」　女王高度重視

幹嘛跑？嘉義賓士男拒檢催油門撞2車...沒酒駕只搜出鋁棒

110年全中運雲林防疫大升級　5座防疫智能潔淨門進駐

張柏芝生完三胎3年「肚子凸出超明顯」！　網瘋猜四胎登熱搜

岡山最美燈節登場！限時10天免費看　竹編紙飛機、湖畔燈海超夢幻

統一「獅」誤14次最多　桃猿僅2次失誤最少

蔡允潔「被父母遺棄」憂鬱症15年想輕生　媽1通電話爆哭

NBA大咖快傷光！專家估詹皇恐缺席10場　湖人慘輸太陽17分

高鐵台中站載客「11聲短哨」慘噴2萬　運將一理由逆轉結局

看好阪神央聯第一　日職最長壽投手：因為有陳偉殷

快訊／高雄出現首例「境外移入登革熱」！返台居檢中確診

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

國際熱門新聞

住院遭男護硬上　她手寫哭揭恐怖過程

全球「最會偷吃」竟是亞洲這1國

中國「一拳超人」UFC首吞敗仗！第一回合被KO

7歲女面前遭槍殺！　足球流氓當街慘死

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

冰島20天地震4萬次　日夜都在搖

有潛在危險！小行星將飛掠地球　凌晨最接近

受夠染疫後遺症折磨！美知名連鎖餐廳創辦人自盡亡

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

UFO入直播！太空人身後2顆光球閃過

3歲男童車內關4hrs悶死！嘴唇發黑死前忍痛

日變種病毒株確診「激增1.5倍」

網戀1年揭曉網婆真面目！　口罩一脫他驚呆

裸女闖入砸石攻擊　主播當眾歪吼慘叫

更多熱門

相關新聞

甜美主播遇地震「秒變臉」網看呆

甜美主播遇地震「秒變臉」網看呆

日本一名長相甜美的女主播近日在網路爆紅，她上月底在進行新聞播報時，先是嬉笑談論輕鬆話題，未料福島縣外海突然發生地震，她立刻「切換模式」播報地震資訊，網友看後大讚「又美又專業」。

中天女主播宣布離職！身體出問題

中天女主播宣布離職！身體出問題

美女主播聲帶潰爛　失聲淚崩求助

美女主播聲帶潰爛　失聲淚崩求助

主播張齡予用歌聲為導盲犬送暖

主播張齡予用歌聲為導盲犬送暖

主播跨界開唱　張齡予為爸爸寫歌

主播跨界開唱　張齡予為爸爸寫歌

關鍵字：

羅馬尼亞主播

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

「九妞妞」成員合體！　Apple搶下貝童彤捧花

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

Apple抽中捧花「醫師男友掏口袋」上台！　全場嗨炸

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面