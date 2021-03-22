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混血正妹打AZ疫苗發燒「全身痠痛不能碰」　3天好轉！籲台人莫驚慌

▲▼台灣、印度混血的正妹部落客Anjali發文分享施打AZ疫苗的經驗。（圖／Anjali授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台灣、印度混血部落客Anjali分享施打AZ疫苗的經驗。（圖／Anjali授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者張寧倢／報導

台灣AZ 疫苗今（22）日上午開打，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中帶頭施打，而一名台灣、印度混血的正妹部落客Anjali就發文，與網友們分享她在印度接種AZ疫苗的自身經驗，注射疫苗7小時之後她開始出現副作用，從起初的畏寒發抖，到後來發燒頭痛與全身痠痛，身體不適的狀況持續將近3天才有明顯好轉。

▲▼台灣、印度混血的正妹部落客Anjali發文分享施打AZ疫苗的經驗。（圖／Anjali授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Anjali於18日在印度醫院接種AZ疫苗。（圖／Anjali授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

目前住在印度的Anjali在臉書經營部落格，有鑑於台灣開打AZ疫苗，她也發文分享自己18日在印度施打AZ疫苗的經驗，希望讓台灣民眾在接種前有些心理準備。Anjali指出，下午2時許剛打完疫苗還沒什麼感受，手輕微麻麻的，在醫院坐了30分鐘就回家，但經過7小時之後，就開始出現副作用症狀。

Anjali表示，起初是畏寒、全身發抖到打字都有點困難，身體與頭部開始疼痛，由於先前看過相關分享稱「還能忍耐就別吃退燒止痛藥」，於是便上床睡覺，不料她「半夜開始爆熱（應該是發燒）身體感覺發燙、頭非常痛、全身非常痠痛，稍微碰觸都很痛。」

▲▼台灣、印度混血的正妹部落客Anjali發文分享施打AZ疫苗的經驗。（圖／Anjali授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Anjali在臉書發文表示，施打疫苗後每個人的反應都不相同。（圖／Anjali授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

打完疫苗的隔天，Anjali仍然有全身痠痛、頭痛、腹瀉、疲憊與食慾不振等各種不適反應，直到第3天早上起床後才好轉，只剩施打手臂微酸痛，其他精神體力都正常。Anjali說，症狀都在忍受範圍內，所以並無吃藥抑制，也認為這些都是正常的反應現象，請大家不用太過驚慌，身體很快會自行復原。

此外，Anjali也強調，每個人對疫苗的反應不同，也有研究發現年輕人反應較年長者大的傾向，「我的很多印度親戚、鄰居都也已經施打AZ，都沒有反應。」根據維基統計，印度截至20日已累計超過1160萬確診例，為全球第3高的國家，死亡人數達到15萬9755人。

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