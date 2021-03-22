德西義法「不信AZ疫苗安全」！僅歐洲1國人民挺到底　最新民調曝





▲英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）新冠疫苗先前爆發血栓疑慮風波。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

台灣22日開打英國藥廠阿斯特捷利康新冠疫苗。但依據英國市調公司YouGov週一發布的最新民調，如今西班牙、德國、法國、義大利等歐洲國家對該疫苗安全性信心大受打擊，德法不信任度為55%及61%，而義西信任度下滑至36%及38%，背後原因正是先前所爆發的血栓疑慮。至於今年1月全面施打AZ疫苗的英國，有多達77%受訪者認為相當安全。

路透報導，AZ新冠疫苗所引發的血栓疑慮，讓至少13個歐洲國家在過去2週暫緩施打該疫苗，儘管歐洲藥品管理局（EMA）初步安全審查報告已證實其安全有效，但仍無法完全排除疫苗與少數罕見血栓案例之間的關聯性。

對此，英國市調公司YouGov於3月12日至18日針對來自7個歐洲國家的8000人進行調查，結果發現，法國、德國、西班牙、義大利的多數人民對AZ疫苗安全信心下滑，認定其不安全的比例較高。

數據顯示，德國55%受訪者認為AZ疫苗並不安全，相信疫苗安全性的人不到三分之一；在法國，多達61%受訪者覺得不安全。令人關注的是，義大利、西班牙受訪者先前分別對AZ疫苗安全性有54%及59%信任度，但在最新調查中，各自降為36%及38%。

不過，調查也指出，英國對AZ疫苗的信心幾乎沒有受到血栓疑慮影響，高達77%受訪者相信施打AZ疫苗是安全的，對其信任度與美國藥廠輝瑞（Pfizer）研發的疫苗差不多。此外，針對輝瑞及莫德納研發的疫苗，在受訪的7個歐洲國家中，其安全信任程度均與3週前相同。

▼英國首相強生此前施打AZ疫苗。（圖／路透）

更多相關國際新聞

►BioNTech執行長：歐美夏季結束前可恢復正常生活

►疫源報告公開在即 彭博：專家擬將「野味市場」視為病毒傳播源

►柬總理讚「中國疫苗最安全」！ 卻在月初帶頭打AZ：我太老了

聽Podcast掌握國際局勢