梅根淚訴王室種族歧視！白金漢宮檢討「多元政策」　女王高度重視

▲哈利與梅根接受專訪，爆料透露王室充滿種族歧視，引起女王極度關注。（圖／路透社）

文／中央社記者戴雅真倫敦21日專電

英國哈利王子和妻子梅根接受歐普拉專訪，驚爆英國王室內部有種族歧視情事。英國媒體報導，白金漢宮正在檢視所有王室的多元性政策。

哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪於美西時間7日傍晚播出，梅根當時表示，在她懷孕時，家族裡曾有人和哈利討論孩子生出來膚色會有多黑，顯示英國王室內部存在種族歧視。

哈利和梅根不願意透露說出這番話的人究竟是誰，但哈利之後對歐普拉表示，說這話的不是祖母伊麗莎白二世，也不是祖父菲立普親王。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮正在檢視多元性政策，目的是增加白金漢宮、克萊倫斯宮（Clarence House）和肯辛頓宮（Kensington Palace）的多元性。

王室消息人士表示，雖然王室早有相關的政策和計畫，但沒有出現預期的成效。不過，檢視多元性政策的工作，早在哈利和梅根對王室提出種族歧視指控之前就在進行。

在哈利與梅根的專訪中，疑似種族歧視是對英國王室傷害最大的議題之一。

白金漢宮之後發布聲明表示：「得知過去幾年哈利和梅根面對的是如此充滿挑戰的全部情況，整個家族感到難過。」

「（他們）所提出的問題令人關切，尤其是種族問題。儘管記憶或許有些差異，王室仍會認真看待，並會私下處理這些問題。哈利、梅根和（他們的兒子）亞契（Archie）將永遠是我們所摯愛的家族成員。」

威廉王子在面對媒體追問時表示，王室家族「絕不是種族歧視的家族」。

「每日郵報」報導，女王對於梅根的指控非常重視，計劃指派一名負責相關政策的專人，讓英國王室更加現代化。白金漢宮、克萊倫斯宮和肯辛頓宮的工作人員在未來數週將需要學習相關課程，包括和相關企業和個人商議如何提振王室的聲譽。

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