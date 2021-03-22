接種新冠疫苗後仍染疫！南韓高達30人確診...輝瑞機率比AZ略高

▲南韓目前共有30人接種新冠疫苗後仍染疫。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

台灣從今（22）日起開始施打阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，媒體聚焦接種後可能出現的身體反應與副作用，而鄰國南韓已從2月26日就開放接種新冠疫苗，至今已約67萬人完成施打。不過，由於AZ與輝瑞疫苗皆須施打完2劑，才會在一段時間後形成完整免疫力，因此難以避免接種疫苗後卻仍確診的情況。

南韓疾病管理廳的統計數據指出，截至昨（21）日為止，共有30人在接種新冠疫苗後依舊確診新冠肺炎，其中27人為施打AZ疫苗者、3人為施打輝瑞疫苗者，可以算是平均每天皆有1人在施打完疫苗後仍然確診。

根據韓媒《東亞日報》，南韓國內至今共有60萬8098人完成接種AZ疫苗，其接種後染疫的比率為0.004%、5萬1377人完成輝瑞疫苗接種，接種後染疫比率則達0.006%，而在完成接種後7天以內確診者佔13人、接種後8至14天以內確診者則為17人。另外，在確診的施打者中，有19人為物理治療師、10人為醫護人員、1人為患者。

南韓嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴仲植（엄중식，音譯）在分析中指出，輝瑞防護效能高達95%、AZ則僅為60至70%，儘管完成2劑新冠疫苗的接種，若體內沒有產生抗體、或抗體不具備防護能力，依然有可能染上新冠肺炎。

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