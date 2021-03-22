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「空中飛車」山路爆衝竟飛越30m　超高速俯衝影片曝！慘墜毀屋頂

記者張寧倢／編譯

真的是飛車！山路車禍層出不窮，但智利日前卻有一輛汽車疑似車速過快，不慎衝出山路邊坡，整台車就這樣騰空飛行了30公尺，最後降落在當地學校的體育館屋頂上，網路上流傳一則影片，透過空拍機模擬整個車禍的路線，可以想見當時行車速度快得嚇人。

▲▼智利日前發生一起誇張車禍，事故車輛宛如電影中的「空中飛車」從山坡衝出，並飛躍了30公尺。（圖／翻攝自YouTube／T13）

▲事故車輛從山路衝出後飛躍了30公尺，誇張得宛如電影中的「空中飛車」。（圖／翻攝自YouTube／T13）

根據西班牙《機密報》（El Confidencial）報導，智利瓦爾帕萊索省（Valparaíso）的沿海城市比尼亞德爾馬（Viña del Mar）於7日發生誇張車禍，一台白色車輛在山路中高速奔馳，卻疑似煞車失靈而過彎不及，就這樣沿著下坡路段直接衝出道路，然而，因為車速真的太快，導致這台車並沒有墜下山谷，而是騰空飛躍了30公尺，最後降落在一所學校的體育館屋頂上。

▲▼智利日前發生一起誇張車禍，事故車輛宛如電影中的「空中飛車」從山坡衝出，並飛躍了30公尺。（圖／翻攝自YouTube／T13）

▲消防人員用救難梯將車內2名乘客救出。（圖／翻攝自YouTube／T13）

據目擊者表示，事故現場的這條險降坡原本就是車禍好發地點，但令人意外的是，這台白色車輛的車速竟然快到宛如電影中的「空中飛車」，甚至能準確降落在屋頂上。報導指出，幸運的是，車內2人雖然受傷，卻無生命危險，而且降落地點剛好是在屋頂上，才沒有造成其他民眾的傷亡。

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