菲律賓海軍陸戰隊擊斃恐怖組織指揮官　殲滅同夥救出4印尼人質





▲菲國恐怖組織阿布沙耶夫，右一為發言人沙巴亞（Abu Sabaya）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

菲律賓摩爾人分離主義組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）被官方定調為恐怖組織，多年來犯下多年多起綁架勒贖案；菲律賓軍隊21日表示，已經成功擊斃一名阿布沙耶夫指揮官，並營救出4名印尼俘虜。

綜合外電報導，菲國海軍陸戰隊於20日晚間在塔威塔威省（Tawi-Tawi）的一場槍戰中，擊傷阿布沙耶夫指揮官，假名為阿波麥克（Apo Mike）的沙西壯（Amajan Sahidjuan），之後沙西壯在達威省朗古岩（Languyan）的卡盧帕島（Barangay Kalupag Island），因失血過多身亡。

菲律賓海軍中將指揮官維鑾二世（Corleto Vinluan Jr）證實，沙西壯已經死亡，而當時帶著4名印尼俘虜逃跑的2名餘黨也在隔日被抄，軍隊成功救出印尼俘虜。

軍方指出，逃逸的餘黨原先企圖將印尼俘虜跨境帶往鄰國馬來西亞的沙巴州，以4名俘虜換取500萬披索（約10萬3457美元；約新台幣294萬元），不過事前走漏風聲，軍方得知後趕往殲擊。

阿布沙耶夫勢力範圍囊括菲律賓南部島嶼，過去數十年犯下多起炸彈攻擊與海盜活動，擄人勒贖行為層出不窮，還和菲國軍方爆發過多起武裝衝突。阿布沙耶夫於2014年宣誓效忠伊斯蘭國（ISIS），改名為伊斯蘭國東亞省。